吳昕陽 花2年規畫行動支付

新光三越七夕推薦商品，鎮金店真情相擁對戒，男戒1萬7800元、女戒2萬2800元。（新光三越提供）

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中國時報
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新光三越skm pay 2日啟用，首2日破萬人綁定，不少是20至30歲年輕族群，也帶領中高齡走進APP的世界。（新光三越提供）
米其林一星餐廳主廚林明健執掌的WILDWOOD原木燒烤餐廳，7月9日進駐新光三越信義A9 4F，吳昕陽身為饕客，直誇菜色好。（新光三越提供）
新光三越信義A9 6F 10月初引進日式無菜單料理「初魚」料亭。（翻攝自初魚臉書官網）
新光三越信義A9 7F 9月引進台北東區涮涮屋名店「橘色」，每份套餐要價千元左右。（翻攝自橘色官網）
新光三越執行副總吳昕陽因應貴賓卡會員的需求，2年多來規畫藍圖，不斷優化APP服務，如今開通skm pay。（本報資料照片）

在電商衝擊下，百貨不斷精進，走出更多的可能性，新光三越本月2日發表獨家首創百貨第一個會員專屬的skm pay（ShinKong Mitsukoshi Pay）行動支付，讓經營3年多的APP功能再擴大，執行副總吳昕陽昨（15日）說「科技一直在進步，我們用科技提升服務」；且因應消費者需求，以「優化服務」為初衷，強化電商沒有的美食和體驗服務，「我們要在市場上創造更多的優勢。」

APP功能持續擴增

新光三越從2015年周年慶推行APP綁定貴賓卡，至今超過180萬會員，有70萬人綁定APP，預計年底可有15萬人同步使用skm pay。目前skm pay兼具「支付、會員宣告、累點」三合一特色，加上美食訂候位服務新增外帶功能、會員點數新增折抵停車費功能，吳昕陽說美食訂候位服務幫消費者解決等候的時間，未來APP功能會持續擴增，像是可針對新品、活動推出預購，或透過APP購物，讓「CRM（顧客關係管理）更精準」。

橘色、初魚美食名店進駐

吳昕陽認為百貨的3大要素「人、場（域）、貨」是電商沒有的，若以集客力強的美食來看，信義新天地目前有7家年營收破億的餐廳，包括欣葉日本料理和台菜、鼎泰豐、GB鮮釀、老乾杯、牛排教父鄧有癸的Top Cap Steakhouse、添好運；明年預計還會加入一蘭拉麵、珍寶海鮮、樂軒松阪亭等，以及下月進駐A9 7F的台北東區涮涮屋名店「橘色」。

此外，10月還會新開東區名店老鼎旺麻辣火鍋，與初魚料亭的日式無菜單料理，瓦城則會改裝全新店型。信義新天地除了異國美食薈萃，未來還是「打進信義區就是打通國際市場」的重要舞台。

19年前新光三越台中中港店引進春水堂，吳昕陽是重要推手，如今春水堂進軍日本，他同感欣喜；他認為新光三越從local（本土）走向global（全球），如今要再讓local美食更提升，做出自己的品牌，歡迎有興趣的店家提案，甚至夜市美食都行，只要食安到位，都可讓新光三越包裝、宣傳或投資，「台灣東西好，就是欠栽培（台語）」。

(中國時報)

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