吳子霏演戲拍照都入戲

吳子霏穿MAX&Co.高腰設計洋裝，讓她更顯修長，荷葉袖則呈現俏皮氛圍，鴨跖草印花洋裝1萬5800元，手拿流蘇裝飾手提包1萬5800元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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MAX&Co.鴨跖草印花長洋裝，3萬2800元。（MAX&Co.提供）
MAX&Co.佩斯利印花裹身長版洋裝，2萬9900元。（MAX&Co.提供）
MAX&Co.流蘇設計手提包，1萬6800元。（MAX&Co.提供）
《王牌教師麻辣出擊》女星吳子霏個性黑短髮，襯托精緻臉蛋，穿MAX&Co.秋冬系列最搶眼的金色傘狀緞帶背心4900元、金色百褶中長裙9400元，手拿白色鉚釘手拿包9500元。（JOJ PHOTO攝）

來自台南的吳子霏，擁一張小巧精緻臉蛋，當年因拍輔大月曆獲得矚目，她毅然踏上演員路，2年來她剪去柔美長髮，頂一頭個性俐落黑髮，冷豔亦不失甜美，在30日上映的暑期國片《王牌教師麻辣出擊》飾演啦啦隊隊員，戲中還遭逢霸凌，讓她正義魂上身。

身為新生代演員，吳子霏分享，演員在當下會有種奇妙的意志力，有種想征服角色的野心；當初拍《王牌教師》正逢寒流來襲，只能穿啦啦隊短裙撐著，但一上戲完全自動不怕冷，導演一喊卡就猛發抖，彷彿戲中的身心都不是自己的。

雖平時習慣隨興風格，衣服也多為美式休閒、日系飄逸，但吳子霏獲邀拍攝義大利品牌MAX&Co.秋冬新裝，對金色背心與百摺長裙等新裝相當驚豔，並以入戲方式展現優雅貴氣，而穿上A-Line款的鴨拓草印花洋裝，也充分顯露她的腰線與優雅身型；該牌本季展現女人浪漫優雅的波西米亞風，塑造的更為成熟內斂，不管是花園派對或午夜狂歡，都令人眼睛一亮，用金屬色配飾就能搭出從容時髦、魅力滿點的個性著裝。

(中國時報)

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