瑞匹德河畔的一團亂線4

2018年08月16日 04:10 中國時報 安東尼．杜爾／作、施清真／譯

我們說不定會試試密德朗水壩，鬍鬚男說。穆立肯點點頭。看都不看他們。姪女小姐站起來，手心沿著防水褲的內側搓揉，然後把報紙粗略折成一個方塊，夾在腋下。

她一邊咬嚼小薑餅，一邊吐了一口口水。如果釣到了什麼，我們會大聲喊你。

好的。

比方說某一條值得大聲嚷嚷的魚。

好的。

鬍鬚釣客用力吸口菸，揮揮手，兩人隨即沿著通往下游的小徑前進，一路低頭躲閃，足靴踩踏盤附在地面的樹根，遮覆樹根的苔蘚隨之輕輕晃動。謝天謝地，穆立肯輕聲咕噥。他坐在樹下，喝冷了的咖啡。他有點頭重腳輕。他覺得自己似乎察覺整個地球慢慢運轉、樹根嘎嘎刮擦岩床、雲朵滾滾飄過山嶺。最後他終於拿起釣竿，再度涉水入河。

時值午後，約莫三、四點，他已經拋投了好一會兒，除了一對吵吵嚷嚷、飛越樹稍的烏鴉，四下寂靜無聲，這時，他釣到了第一條魚。他已經朝著一處鵝卵石淺灘拋投十幾次，釣線忽然懶懶地抽動，有個東西終於咬了他的珠狀毛鉤。魚兒為了性命搏鬥，奮力一跳，穆立肯趕快用魚網接住，在手上潑些河水，把魚握住。那是一條紅紋的公鮭魚，魚頭粗鈍，魚眼漆黑，看來凶惡。魚下巴已經開始滴血，魚身在他的手裡扭曲跳動。

穆立肯把魚放入水裡，輕撫鰭側，然後鬆手。魚兒一沉，翻個身，颼地游走，穆立肯檢查一下釣鉤的繩結，覺得自己的精力逐漸消散，那股每次釣了魚的震顫，也已逐漸舒緩。直到他又開始拋投，才心頭一震，忽然想起那封信夾在報紙裡，而報紙已經不在他手中。

他噗噗啪啪地踏上岩石，河水順著他的防水褲刷刷流下，他伸出顫抖的雙手，抓起背包，跌跌撞撞地沿著紊亂的河岸奔跑。他臉上血色盡失，雙腳麻木，不聽使喚，踩到樹根，腳還來不及抬，就重重撞上腐爛的樹樁。那種感覺就像腳踝上綁著重物奔跑。他慌慌張張地踏入溝壑，跌了一跤；他的雙手陷入烏黑的爛泥。他掙扎站起，但靴子深深陷在爛泥中。刺荊勾住他的防水褲。薊草刮過他的脛骨。他沿著小徑往上跑，深黑的林木阻擋他的去路、跟他作對、加深他的恐懼，原本幽靜美麗的小小國度，這會兒變得陰森可怕，尖細的松針悄悄刺進他的肋骨。

小徑彎來繞去，似乎永無止盡。他的釣竿被刺荊勾住，釣線瞬間糾結纏繞，變成一團無可救藥的亂線。這種事情怎麼可能發生？細長的釣線怎麼可能忽然變得如此糾結？他停下來，血液奔竄，耳中轟轟作響。他拉扯捲線器，但釣線只是纏得更緊，似乎繞住整叢蔓生的黑莓；圓鼓的尖刺好像鯊魚的牙齒，緊咬著釣線不放。（待續）

(中國時報)