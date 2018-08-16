人間小小說－魔鬼訓練，畢業珍重

2018年08月16日 04:10 中國時報 方秋停

音樂響起，徐蕙與成陽牽起手，登對身影婆娑起舞，轉圈、踏步，交換舞伴，一張張臉孔於明暗間繞轉、黝黑、蒼白、花色髒汙……，順逆時針，好惡來不及調轉，舞著舞著，我那天不知怎地，便學其他人於地上撿了根樹枝，和舞伴各執一端，我不碰你你不碰我。指尖似含劇毒，電流相斥，前踩、後退，眼神相互閃避，突然一巨大手掌將那樹枝打落地上，王導用力拉我跳完接下來的曲子。

我漲紅了臉，王導皮笑肉不笑的臉如面具般，威厲目光自眼皮當中射出，我渾身筋骨如遭電擊──下次不敢再搞怪了。

九年國教，國小畢業不須大考，王導仍逼著我們打好課業基礎。挨打成為學習一部分，筷子打在手背，淚水於眼眶打轉，灼熱疼痛感頻頻消退又生成。王導規定天天須寫日記，我隨興寫出生活片段──雨絲融於陽光，花瓣被風掀開，寫著寫著竟透露心底的歡喜和感傷。王導將我的日記當眾一篇篇念出，我羞赧得無地自容，心底卻有莫名的暖熱。

身邊盡是怪獸與爬蟲，男生表面被收伏，骨子仍然頑劣好動，生長板跳開，一些矮個身高突地被拉長。王導的筷子仍於我手背上胡亂跳動，我時被喊起又被叫坐下來，一次次說要將我升為第一組卻又遲疑著。

飛機去來，繼續攪亂天上雲彩。校長的圓胖身影立於司令台，台下隊伍相連成移動日晷，向前看齊──稍息。

校長指著一旁新種的椰樹苗，說等我們大學畢業就可以回來喝椰子水了，烈陽高掛，說此話時正好一架飛機越過，椰子的發音聽起來像鴨子，眼前的操場如淺灘，拍拍，左右兩邊翅羽鼓動起來，蹲低身欲要前衝，衝飛向天翳入雲層……

畢業典禮座位依上台領獎順序排列，我名列十八，剛巧是未獲獎的第一人。驪歌初動，前頭有的女同學哭得稀里嘩啦，有的男生紅著眼，後頭張耀他們勉強靜坐忍著不笑。我想要哭卻哭不出，抬頭看向前方，正巧見著王導抬起頭，直覺他的平頭似乎蒼白了許多。

典禮進行，悲喜音符漸歇被奏唱，小玫和我目光交會，突地，飛機自頂上越過，尖厲聲響蓋過一切……，似見待飛羽翼撲撲張開，今昔身影相疊，離散，一條條記憶被寫進雲裡面。（完）

(中國時報)