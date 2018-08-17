基本工資調漲拍板！月薪23100 時薪150

2018年08月17日 04:10 中國時報 李宜秦 、 黃有容 、 王玉樹 、 吳奕萱 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

基本工資調漲金額一覽

基本工資審議委員會昨日召開，歷經9小時會議，最後將月薪從2萬2000元調為2萬3100元、時薪從140元調為150元，明年1月開始適用，影響的勞工約225.7萬名。基本工資調漲後將連帶牽動勞健保、勞退等費用，估計將有300萬名勞工每月保費調高。勞團對此結果並不滿意，批評政府「偏袒資方、先畫靶後射箭」。

審議會 9小時拉鋸戰

基本工資時薪從140元調高到150元，調幅7.14%，月薪從2萬2000調高為2萬3100元，調幅5%。勞保及健保費也將連動，目前投保薪資低於新基本工資者，估勞工每月將增加勞保費6到23元，健保費4到15元，合計10到38元。

勞動部估算，基本工資月薪調高，約有180.14萬名勞工受惠，包括本勞136.34萬人、外勞43.8萬人；時薪調高後預估有45.6萬人勞工受惠，合計約有225.74萬名勞工受惠。

勞團批 先畫靶後射箭

昨日會議上勞資攻防激烈，勞方從起初堅持的31％調幅，在資方委員的反對下，一路下修成23％、18％、13％，再因國發會表示漲幅在3到8％是可容忍、不會影響物價的限度，因此堅定主張8％漲幅。

勞方委員張旭政說，資方委員在會議期間不斷以離席威脅，「資委至少5次離席」，因此勞方委員也無法接受，直接離開走進電梯、打算離席，在勞動部長許銘春的勸說下才勉強留下討論。

目前超商時薪約140元左右，而以台灣1萬多家超商來說，1天24小時、1年365天，若時薪調漲10元，保守預估增加的人事成本約9億元，且還不包括其他勞健保、人事其他額外費用。

全家便利商店表示，會加快導入智能設備，降低人勞務量，如建議訂購糸統、電子標籤、IOT等。OK超商回應，站在企業的責任與文化上，會以政令與顧及員工就業權益出發。

資方嘆 只能含淚接受

台灣麥當勞表示目前計時人員時薪最高可達261元，正職餐廳襄理起薪36K。

由於南韓總統文在寅今年元旦宣布調漲最低時薪，漲幅逾16％，是20年來漲得最多的一次，導致餐飲業者僅僅一個月就倒了3700多家。許銘春說，台韓狀況不同，且南韓調幅這麼大是特例，不能混為一談。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，連續3年，最後都像是在「喊價」，希望政府能參考GDP、物價指數、經濟成長率等做出調薪公式，不要總是用喊的，每年到這時候都很無奈，只能「含淚接受」，因政府配套都是喊喊，「不會有期待了」。

資方代表工業總會常務理事何語也警告，時薪調漲7.14％會衝擊到服務業，也會進一步造成物價上漲。

工總祕書長蔡練生則對這次基本工資月薪一口氣增加1100元，調幅來到5%，直呼「幅度超乎預期」，較之前報導月薪調漲幅度約800~1000元之間，大幅增加，估計再加上雇主須負擔的勞健保與退休金成本，估計企業1年要增加350億，對雇主是沉重負擔。

(中國時報)