強調同等待遇 9月1日上路！陸推台胞居住證 18碼類身分證

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳君碩 、林勁傑／北京─台北報導 、林勁傑／北京─台北報導

大陸台胞居住證

大陸繼取消台胞就業證後，進一步推出《港澳台居民居住證申領發放辦法》，將在既有台胞證外，於9月1日起再推台灣居民在大陸「居住證」，其編碼將採與大陸身分證相同的18碼，持該身分證件，可享與大陸民眾同等待遇，形同「類身分證」。

陸委會質疑 違反《兩岸條例》

大陸國台辦副主任龍明彪強調，申領者不需有大陸戶籍，也不需放棄台灣戶籍。針對大陸推出台胞居住證，陸委會副主委邱垂正表示，依《兩岸條例》第9條規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，違反者將喪失台灣人民身分，並依法註銷在台戶籍。陸委會將待具體辦法公布後，再確認申領「居住證」與在陸設籍有何實質差異、待遇有無差別，以判斷是否有違《兩岸條例》。

大陸國新辦昨邀集公安部副部長侍俊、港澳辦副主任黃柳權、龍明彪等三部門高層舉行記者會，宣布將於9月1日推出《港澳台居民居住證申領發放辦法》。

侍俊指出，申領條件是居住半年以上，有合法穩定就業、穩定住宿，連續就讀條件之一的港澳台居民，可據本人意願，持有效台胞證到當地公安機關，申辦港澳台居民居住證，辦證時間約20個工作天。

不需有陸籍 也不需放棄台籍

龍明彪表示，持台灣居民居住證可享受國家和居住地提供的三權利、六基本公共服務和九項便利。他特別強調，持證者無須具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍。目前在台灣享有的相關權利義務也不應受到影響，同時享台灣權利義務和大陸便利，兩全其美。

對於居住證與台胞證有何不同，龍明彪解釋，最大不同在於台胞證是「旅行證件」，也是出入大陸的唯一證件；居住證則是台胞在大陸生活工作學習的「身分證件」，不能用於出入大陸，特別是居住證採用了與大陸身分證編碼相同的18碼，能實現與身分證在日常使用上的「無差別體驗」，具備了台胞證目前無法實現的許多功能。

為何不直接升級台胞證為18碼？他坦言，由於這兩種證件的技術標準不同，單純改變台胞證號碼位數，無法解決不被識別的問題，採用新的居住證，完全是技術原因。

(中國時報)