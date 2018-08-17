免設大陸戶籍 避開政治壓力鍋！新聞透視－不必選邊站 台胞居住證貼心

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳柏廷

台胞居住證享受權利

大陸推動實施台胞居住證，搭配各項便利措施，形同讓台胞在大陸有「類身分證」可使用，進一步加速台商、台生在陸「落地生根」。而申領者不用放棄台灣戶籍，讓台胞沒有被迫兩岸選邊站的後顧之憂，如此做法，既對長期居住大陸的台胞有極大吸引力，更重要的是，也避免不必要政治炒作空間。

類身分證 同樣18碼

大陸昨宣布將於9月實施「港澳台居民居住證」，這不僅是大陸居住證制度首次適用於台港澳境外群眾，加上採用與大陸民眾身分證相同的18位身分證號碼；消息曝光後，立刻在兩岸輿論「炸了鍋」。

從今年初大陸中央發布惠台31條，到各省市區惠台細則遍地開花，如今又積極回應長住大陸台胞的生活需要，順勢推出台胞居住證，等同進一步落實「同等待遇」政策。

3權利6服務 9大便利

從功能看，台胞居住證享有參加社會保險等「3項權利」，義務教育等「6項公共服務」，以及參加職業資格考試等「9大便利」；種種便利化措施，如同賦予居住證「類身分證」功能，大大提升台胞在陸生活便利性，長遠來看，更有助台胞在大陸「落地生根」，深化兩岸間民心融合。

其實，大陸過往推出諸多惠台政策，或多或少容易讓台胞陷入「左右為難」，但此次陸方表明，台灣民眾申領居住證不需要有大陸戶籍，更不用放棄台灣戶籍，北京顯然經過深思熟慮，為台胞做足準備。

按《兩岸人民關係條例》第9條規定，台灣民眾在大陸設戶籍或領用大陸護照，將被註銷台灣戶籍登記；換言之，倘若台胞居住證需要領有大陸戶籍，相信將大大降低台胞申領意願。

呼籲政府 應正向看待

由此可見，北京推出居住證政策，已考量到台胞兩面為難處境；相關作法既免除台灣民眾在兩岸選邊站窘境，某個程度也可視為對台灣當局的善意，免除是否「加罪於民」的困擾，也少了政治操作空間。

民進黨政府應以較「健康、正向」態度來看待此事，不用急

著下定論，避免讓有意申辦居住證的台胞陷入「兩岸政治壓力鍋」，如此只會損人又不利己。

(中國時報)