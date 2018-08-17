人才西進 任督二脈通了

2018年08月17日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北─北京、天津報導 ／台北─北京、天津報導

「打通任督二脈！」大陸推台胞18碼居住證，在大陸長期居住的台生和台青都非常興奮，紛紛表示總算突破技術瓶頸，邁入「新的里程碑」。大陸台師則認為，未來台師在陸校任職的福利待遇將逐漸一致，且趨於公平，並有可能享有大陸國民待遇，將強化台灣高教人才「西進」浪潮。

在北京開業10年的台籍醫師林峻生說，大陸現在幾乎「跟金錢相關的線上申請」，都會遇到身分驗證問題，台胞證最大問題就是永遠過不了這個驗證，18碼居住證將提供的「3權利」、「6項基本公共服務」、「9項便利」現在也都要親自到現場辦理。大陸為台胞重新發一個18碼證件後，生活便利性大大增加，文件應該都能上網申請；購買公園及各類文體場館的門票，也可以跟大陸居民同等價格。

還有一個很大差異，就是在陸台師申請大陸國家經費、研究經費，以前沒號碼，線上申請不了；現在應該可突破技術瓶頸，「打通任督二脈，邁入新里程碑！」

北京清華大學台籍博士生羅鼎鈞、天津工業大學台籍台師徐偉軒都表示，台胞證是旅行證件，這兩年台胞買大陸國內機票、火車票，總算可上網預訂，再到車站的港澳台取票機取票，或是去代售點拿票；希望未來台灣人可像刷居住證就直接進站。

徐偉軒說，大陸官方對台胞釋出的政策，都是經過時間累積，很多在陸台胞去反映，台胞18碼居住證能落實，他高度肯定。

北京師範大學─香港浸會大學聯合國際學院台師郭奕龍說，大陸幅員廣大，各地各校提供台師的權利義務不同。18碼居住證能保障台胞在大陸工作與生活的權利與義務，勢必將強化台灣人才「西進」浪潮。

(中國時報)