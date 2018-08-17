待半年才能申請 「空中飛人」喊不便

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中國時報
／北京報導

大陸推出台胞居住證，讓長期在陸工作生活的台灣人叫好，但由於申辦條件是需在大陸就業或生活滿半年，也讓常往返大陸但待不到半年的台灣人擔心，台胞證的功能是否會被弱化而影響自身權益；此外，若雙證並行，身分認證上必然經歷磨合期，有台商擔心個人資產認證上會受影響，甚至須證明「我是我」，後續相關配套仍需完備。

一位時常往返兩岸的台商高管指出，他一年跑大陸十幾趟，時常在大陸多個省市奔波，但是前後時間加起來也沒滿半年，並不符合申辦居住證的資格，就他個人經驗，以台胞證在高鐵站取票，仍只限特定車站的特定機台，並未完全普及，若未來同等待遇的落實只限於居住證，對他而言並沒有增加便利。

此外，這位高管到大陸各地出差時，要入住飯店，需選擇到三星級以上的「涉外旅館」，若要住較便宜的民宿或賓館，礙於規定旅館無法接待，此次居住證解決了這個問題，但對沒資格辦居住證的台灣人，仍是不便。

該高管建議，對旅館住宿的規定，應讓台胞證一體適用，此外銀行開戶未來會認哪個證件，也是問題。他強調，若最後強化了居住證功能，弱化了台胞證，對時常往返兩岸，但無法久待滿半年的台灣人而言，還可能帶來新的不便。

一位資深台商指出，未來究竟是維持雙證並行，還是雙證過渡一段時間後，會變成只認居住證，並未講明，如果最後變成只認居住證，那會有種「reset」重新來過的感覺，對許多以台胞證登記的個人資產認證，也會有風險。

該台商表示，這項政策立意良善，但後續配套和落實需要完善，尤其以大陸的行政作風，過去曾發生過「如何證明你媽是你媽」的案例，該台商憂心，未來雙證件情況下，會不會也需證明「我是我」？

(中國時報)

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