學者：兩岸政府競逐民心

2018年08月17日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

大陸惠台措施不停歇！大陸國務院昨宣布於9月1日正式開放台灣人申請「居住證」，並強調這是大陸方面便利台港澳民眾在陸學習、創業、就業和生活的重要舉措。淡江大學國際事務學院院長王高成指出，大陸此舉自屬統戰作為，但也顯示兩岸政府正在做台灣民心的競逐，不只有藍綠兩黨，大陸直接對台灣民眾拋出惠台政策，以爭取台灣人民認知與感受。

王高成認為，大陸開放台灣民眾申請「居住證」，給在陸台胞更多便利，幾乎等同身分證。符合中共19大報告中「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。」政策意義屬「軟的一手」。

王高成說，台胞證是旅行證件，功能畢竟有限，對長期在陸生活的台胞還是有些不便，如無法網路訂高鐵票等。現在對岸以漸進方式，先開放部分、長期在陸生活的民眾進一步的同等待遇，藉此評估後續效應與影響，也可看出大陸對台政策務實一面。

至於陸委會稱大陸此舉是「統戰」，王高成表示，「當然是統戰」，但雙方用詞不一樣，大陸不會把統戰稱作負面名詞，而是以誠心惠台視之。況且老百姓可能從便利性的角度看，也不一定拿居住證就認為自己「被統戰」。 他強調，未來關鍵看陸委會如何認定是否有違《兩岸條例》。如果認定「居住證」符合在陸設籍，自然對民眾有嚇阻力，也擺明對抗大陸，兩岸將更加對撞。

(中國時報)