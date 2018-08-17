衝擊服務業 業者恐漲價因應

2018年08月17日 04:10 中國時報 譚淑珍 、 黃有容 ／台北報導 游昇俯、／台北報導

基本工資調漲年成本增加推估

基本工資月薪調漲至2萬3100元，時薪調升到150元。全國工業總會代表何語表示，雙薪雙漲勢必衝擊服務業，包括餐飲業、旅館業、銷售服務業、教育服務業、出版業、超商超市、青年打工等，無法生存的店家必然會調高售價，其次更會造成年輕人失業率提高，目前青年失業率在9.8％到10％左右，後續要觀察是否因調高工資而拉高失業率。

何語說，產業界資方就是要照顧勞工，但要考慮能不能永續經營，中小企業占了96.8％，基本工資調高的衝擊會很大。

青年失業率將提高

何語指出，資方原希望今年和前2年相同，將基本工資由2萬2000元調至2萬3000元，調幅約4.55％，對勞動部長也有個交代，這是資方的底線；但勞方堅持要增加8％，中途還因漲太少憤而離席，經部長協商後才決定調高5％成為2萬3100元。他說，多漲100元，站在資方立場，「雖然不滿意，但我們也勉強接受。」商總理事長賴正鎰則感嘆，對於基本工資問題，政府每年都要來這麼一次，這實在不是很好的談判方式。

他接著大大的嘆了一口氣說，既然政府這樣決定了，企業也只能自己想辦法了，「唉，政府這樣搞，企業實在是、實在是、有苦難言！」

工商協進會理事長林伯豐也嘆，全體雇主初估將因此每年增加160億元的薪資成本，還要再多負擔約30億元的勞健保費支出，但是，企業也只能逆來順受，無力不服從政府的決策。

中小企業總會理事長李育家則嘆，根本就是雪上加霜，無語問：「中小企業難題，誰來解？」

中小企業雪上加霜

他說，基本工資對政府來講，可能只是算數題，但是，對7成是5人以下的微型企業，其中又有5成新創企業是處於賠錢狀態的中小企業，卻是雪上加霜的難題，苦到恐怕連逆來順受的能力都沒有。他想問，在調升基本工資後，政府到底有沒有想到這些企業的苦處、難題，「誰來幫助解決？」

(中國時報)