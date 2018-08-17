外資評估合併營業利益減4.1％！統一超成最大苦主 吞11億成本

2018年08月17日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

基本工資調整，時薪增為150元，零售通路恐最受衝擊。花旗環球證券非科技產業分析師陳建光，針對統一超（2912）做出情境分析並指出，若統一超補貼部分薪資調漲差額給加盟主，對合併營業利益將造成4.1％負面影響，衝擊不輕。

依據調整結果，花旗環球評估，統一超整體7-Eleven加盟店所支付的薪資總額會比現在多出11.8億元，統一超若針對加盟主補貼薪資增加部分的50％，明年營業費用得多花5.9億元。

更重要的是，因勞團訴求是把時薪一次漲到182元，但這次未能如願，若持續調高，統一超受到薪資成本的衝擊應還會更高。

花旗環球對統一超評等是「賣出」，建議客戶逢高獲利了結，推測合理股價估值是296元。

據外資估計，因少了一次性處分利益挹注，統一超今年每股純益回歸10.52元，尚未考慮時薪提高狀況下，明、後年各為11.3與11.79元，年增率在中低個位數，堪稱穩定，但缺乏爆發性成長力道，不看好可支撐高評價。

截至上半年，統一超在台灣擁有5281家7-Eleven門市，其中約9成、高達4753家為加盟商，當基本工資調漲，對7-Eleven加盟主獲利會產生極為明顯的影響。

統一超2016年底時，才因為基本工資調整因素，調整加盟主分潤制度，並導向營運表現為主的機制，激勵加盟主衝刺業績，加上產品組合優化，以及來自服務事業的營收提高，統一超今年上半年的同店銷售增長（SSSG）達5～6％，可望部分淡化營業費用升高的衝擊，也降低再度調整分潤計畫的風險。

法人也提出，不只統一超獲利會受時薪調高衝擊，像是全家、美食-KY、寶雅等內需通路相關企業，在面對基本工資調整時，也都嚴陣以待。

(中國時報)