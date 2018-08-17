月薪23100 時薪150！新聞透視－從基本工資看蔡政府數學好不好

勞動部16日召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春宣布，建議明年起基本工資月薪調升5％，至2萬3100元，時薪從140元調至150元。（鄭任南攝）

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中國時報

基本工資明年從2萬2000元調漲至2萬3100元，漲幅5％、時薪從140元調漲至150元，漲幅7.14％，調薪是否真能解決低薪勞工的困境，抑或只是政府掏企業口袋買票的手段？在物價飛漲的年代，調漲基本工資，恐難解決台灣長期的低薪困境。

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審議會召開前，蔡政府頻頻對外喊話「經濟成長穩定，薪水該漲」，然而廣大民眾對於經濟成長完全無感，反而對物價飛漲感同身受。去年一例一休上路後，客運票價上調、速食業各項餐點全漲，過去一份雞排只要35元，如今已漲到80元、甚至破百元，蔡政府真的認為調漲基本工資是解救台灣經濟的根本之道嗎？

蔡政府不斷公布經濟成長數據，行政院長賴清德還公開放話「平均薪資4萬8000元，沒達到的可以跟老闆投訴」，然實情是不管勞資，全民都沒有感受到如此樂觀的景氣，執政黨到底是與民眾活在平行時空，還是在自嗨？

領取基本工資、逼近貧窮線的邊際勞工的確需要幫助，但多數社會新鮮人並不會因基本工資調高而受惠。目前大學生畢業後的起薪已遠高於基本工資。以領取26K月薪青年為例，明年並不會因基本工資調高而獲得雇主調薪，他們依然買不起房子、不敢結婚。而時薪漲10元，雇主可能為了節省成本，減少聘用打工族，甚至將時薪制員工轉成月薪，藉以規避時薪多出的10元成本。

將基本工資調至2萬3100元，撥撥算盤，每天薪水多36元，連杯珍珠奶茶都買不起。台灣超長工時、惡劣勞動環境仍在，政府卻依然陶醉在漂亮的數字中。

選舉將至，蔡政府「趕火車」式的在選前調漲基本工資，「改革」政績再添一筆。但掏資方的錢討好選民，可能導致企業徒增成本、面臨倒閉危機。蔡總統曾諷刺，說國民黨比民進黨會拚經濟的人，數學一定不好，在基本工資確定調漲的此時此刻，要提醒數學很好的蔡總統，多增加的這幾百塊錢，普羅大眾老早無感，但對高房價、高物價、低薪卻非常有感，別搞錯重點。

(中國時報)

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