學者籲 嚴防業者趁機過度漲價

友善列印
中國時報
游昇俯／台北報導

基本工資審議結果拍板，台大國發所副教授辛炳隆認為，薪資調漲勢必帶動物價，須注意業者是否趁機過度漲價。政大勞工研究所助理教授林良榮則直言，此結果是選舉考量，為了不對選舉造成殺傷，他期待工資審議能有更多社會對話，薪資能逐步調漲。

參與工資審議的淡江大學產業經濟學系副教授蔡明芳表示，過去經濟情況表現不錯，但國際研究機構、國際貨幣基金組織（IMF）等，對未來景氣仍有一定風險預警，如最近土耳其里拉暴跌，以及美中貿易戰等，國際情勢不穩定，月薪敲定調漲5％，主要是給產業空間。

蔡明芳說，雖然勞方代表一定對結果不滿意，但去年調漲5％，今年在去年的基數上再漲5％，絕對值是增加的，特別是打工族群，時薪調漲超過7％。他說，調漲已提高可支配所得，雖然感受因人而異，但月薪增加1100元，就不用再去排「499吃到飽」。

辛炳隆表示，時薪與消費服務業息息相關，這次調漲7％以上，雇主反映成本，物價多多少少會上漲，但物價漲幅不應超過薪資漲幅，政府應該注意的是，可能有業者像「一例一休」，趁機過度漲價。

林良榮則認為，這個結果若視為一次性的會議結果，調幅一定不符社會期待，但若是視為一個調整過程，明後年還有空間，就還可接受。畢竟過去10年未調整，現在開始調整，還來得及。

但林良榮強調，基本工資審議不應該透過一個會議決定，而沒有和勞工講清楚為什麼調整、調整依據是什麼，薪資調整該是社會對話，政府要出來說明；但每次都透過一個會議決定，當然導致勞資衝突，並沒有回應社會期待。

他直言，工資審議委員會應有的功能被架空，變成政府才有決定權，這個結果「就是選舉考量」；這個調整幅度，讓它對勞工有交代，對選舉不會造成太大殺傷，是出於政治現實的考量。

(中國時報)

蔡英文欣慰22K走入歷史 遭爆料後 中和福朋急與萬豪切割

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。