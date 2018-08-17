學者籲 嚴防業者趁機過度漲價

2018年08月17日 04:10 中國時報 游昇俯／台北報導

基本工資審議結果拍板，台大國發所副教授辛炳隆認為，薪資調漲勢必帶動物價，須注意業者是否趁機過度漲價。政大勞工研究所助理教授林良榮則直言，此結果是選舉考量，為了不對選舉造成殺傷，他期待工資審議能有更多社會對話，薪資能逐步調漲。

參與工資審議的淡江大學產業經濟學系副教授蔡明芳表示，過去經濟情況表現不錯，但國際研究機構、國際貨幣基金組織（IMF）等，對未來景氣仍有一定風險預警，如最近土耳其里拉暴跌，以及美中貿易戰等，國際情勢不穩定，月薪敲定調漲5％，主要是給產業空間。

蔡明芳說，雖然勞方代表一定對結果不滿意，但去年調漲5％，今年在去年的基數上再漲5％，絕對值是增加的，特別是打工族群，時薪調漲超過7％。他說，調漲已提高可支配所得，雖然感受因人而異，但月薪增加1100元，就不用再去排「499吃到飽」。

辛炳隆表示，時薪與消費服務業息息相關，這次調漲7％以上，雇主反映成本，物價多多少少會上漲，但物價漲幅不應超過薪資漲幅，政府應該注意的是，可能有業者像「一例一休」，趁機過度漲價。

林良榮則認為，這個結果若視為一次性的會議結果，調幅一定不符社會期待，但若是視為一個調整過程，明後年還有空間，就還可接受。畢竟過去10年未調整，現在開始調整，還來得及。

但林良榮強調，基本工資審議不應該透過一個會議決定，而沒有和勞工講清楚為什麼調整、調整依據是什麼，薪資調整該是社會對話，政府要出來說明；但每次都透過一個會議決定，當然導致勞資衝突，並沒有回應社會期待。

他直言，工資審議委員會應有的功能被架空，變成政府才有決定權，這個結果「就是選舉考量」；這個調整幅度，讓它對勞工有交代，對選舉不會造成太大殺傷，是出於政治現實的考量。

(中國時報)