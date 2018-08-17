引領話題如操刀 柯掌控戰局

左起：柯文哲、丁守中、姚文智

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中國時報
／台北報導

前言：2018九合一大選進入倒數99天決戰期，本報今日鎖定百里侯必看六大戰役饗宴讀者外，即日起至投開票結果，每天都會有最精采、最完整的選情分析，俾益讀者掌握6都16縣市長的激烈選戰。

決戰首都，2018年藍綠白大戰已打破過往藍綠對抗的傳統，柯文哲拿出外科醫師的本領，像是進入手術房，精準地引領話題；國民黨參選人丁守中初選勝出後，佛系打法讓民調由勝轉弱，選情告急；民進黨姚文智也承認沒打好選戰，民調低迷不振，讓綠白合作出現機會之窗。其實丁、姚早被柯超車，再不加把勁恐怕連車尾燈都看不到。

柯掌握風向 領先群雄

丁守中起初被市民看好，民調領先群雄，姚文智也以一句「丞相，起風了」，搭上民進黨提名末班車，形成白藍綠三國演義的戰況。

原本看似激烈的選戰，結果丁守中缺乏選舉話題熱度，選戰愈打愈低調，被冠上「佛系參選人」封號；姚文智選情始終積弱不振，甚至被選民多次質疑是民進黨「打假球」。

柯文哲掌握擅長的網路戰，推出「一日幕僚」，點閱率接近破千萬出乎意料高，柯的聲勢竄起，一下子就擺脫藍綠夾擊。

三腳督對戰 擺脫夾擊

外界原本預料「三腳督」的情況，因柯文哲的「空戰」起了變化，不但打造「學姊」成為全台民眾聊天話題，網路群眾募款更創下上線9小時達成1310萬元目標的驚人速度，更使得丁、姚被迫跟風，但已失去選戰話語權。

柯文哲找回高人氣後，開始淡化藍綠攻擊，不但拉韓國瑜施壓民進黨，又在見李登輝後，計畫設「黃信介廣場」準備搶民進黨神主牌，鯨吞蠶食藍綠支持者，讓選舉話題實實在在掌握在自己手中，一路衝向年底選舉。

(中國時報)

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