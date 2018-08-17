絕不允在陸賺錢 又支持台獨

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳君碩 、楊佳穎、 吳奕萱 ／綜合報導 、楊佳穎、／綜合報導

85度C台獨風波持續發酵，大陸國台辦副主任龍明彪昨表示，絕不允任何企業一面在大陸賺錢，一面支持「台獨」勢力和活動。大陸涉台人士透露，85度C無法止血原因，在於台北母公司聲明語焉不詳，全推給大陸公司，「必須有完整、負責任態度。」

母公司說法不一 陸起疑

大陸國台辦昨記者會，龍明彪會後被媒體堵訪，追問85度C事件看法時說，已注意到85度C聲明，陸方立場一貫明確堅定，歡迎台企來大陸投資興業或發展，但反對也絕不允許任何企業一方面在大陸賺錢，一方面支持台獨勢力和活動；至於未來是否會有後續動作，龍表示，請向國台辦新聞局了解。

涉台官員私下表示，兩岸關係不好，現在一些大陸網友愛國言論，政府也管不住，「不要小看網民，他們不傻」。他強調，表態過後沒事就沒事，像藝人宋芸樺道歉，但85度C母公司聲明語焉不詳，「能接受就接受，不能接受，再解釋也沒用」。

大陸涉台人士說，85度C台北公司15日接受詢問時，一律說是大陸公司說法，擺明大陸這邊就承認九二共識，台北就不評論，「85度C分店一半在大陸，還兩面手法，須說清楚對兩岸關係的態度！」大陸央視昨晚稱，「這麵包沾上『獨』，我們就不想吃」，似預示一定疑慮。

改善兩岸 藍籲拿出策略

此外，85度C官方微信公眾號，昨轉發貼文「連勝文挺85度C！觀察10年『不是支持台獨的企業』」。連在貼文指出，2008年任悠遊卡董事長爭取與85度C合作以來，據他觀察，「85度C不參與政治，也不是支持台獨企業，而是腳踏實地每天為生存奮鬥的台灣企業家」。

連提醒大陸相關單位及民眾，面對複雜情形冷靜處理，「千萬不要造成打擊台獨、最後卻助長台獨勢力的結果」。文章發出半小時，獲逾10萬點擊數。

官網被駭 夾心餅乾苦惱

國民黨立院黨團昨呼籲蔡政府拿出具體策略，改善兩岸關係，還給企業更大發展空間，「85度C事件是最活生生的例子，兩岸關係惡化，台商成為犧牲品、祭品！」

此外，昨下午85度C台灣官網被駭，遭植入多張蔡英文修圖照，並書寫不雅文字。85度C台北多家分店均表示，生意未受太多影響，但坦言「當夾心餅乾很苦惱。」

(中國時報)