85度C上海門市低調 外送小哥全消失

2018年08月17日 04:10 中國時報 吳泓勳 上海現場／

85度C深陷台獨企業風波，雖然第一時間火速表態支持「九二共識」，但已造成明顯衝擊。昨記者實地走訪上海桂林店等門市發現，除外送平台App已全數下架外，過去停留在門市前大批的「美團」、「餓了麼」等外送小哥已全都消失，雖然顧客人流仍不算少，但詢問能否外送時，店員僅低調表示，「這幾天機器壞了沒法外送」。

85度C自蔡總統喝了一杯咖啡並被《環球網》影射為台獨企業後，至今爭議持續不斷。上海是85度C於2007年開出首家店的地方，上海人也好議論，事件發生後，不少前往85度C的上海民眾，都會不自覺談起蔡英文。

一位門市店員說，知道自家公司因蔡英文事件被大陸網友抨擊，但就門市生意來說，沒受到太明顯影響，周邊一些老顧客，還是會上門消費。不過，也有年輕店裡消費者說，如果最後確定85度C真是支持台獨企業，他一定會抵制拒買；還有人說，會先觀望一陣子，如果事情繼續鬧大，可能加入拒買行列。但在線上通路方面，85度C受到壓力更大。如今，不但美團、餓了麼等外送App下架，現更進一步包含電商業者，也加入下架行列，包括阿里巴巴旗下天貓、淘寶網，以及京東商城等，搜尋「85度C」，都不會再出現任何商品。

大陸方面食安檢查也同步出擊。15日，福建泉州先對85度C水頭門市進行突檢，發現水頭店存在部分食品原材料隨意擺放在地上情況，當即要求商家進行整改。同日，泉州另一家85度C店，也被曝出有問題。

據執法人員在檢查85度C南安溪美店時，發現該店作業室更衣間洗手池未正常使用、室內紫外線消毒燈無法正常使用、食品添加劑未進行專人管理，且儲存櫃未上鎖等問題，執法人員對上述行為當場開具執法文書。

至於為什麼在聲明力挺「九二共識」後，還是不能滅火？大陸論壇上有網友說，85度C在大陸和台灣兩邊的聲明說法不同，想兩邊討好，大陸不會埋單。還有大陸網友說，提供一個好的營運環境，是85度C應做到的責任，如今因涉台獨風波，營業受損失，呼籲大陸加盟主應集體向85度C發起經濟賠償。

(中國時報)