台宏雙邊會談 聚焦酪梨、咖啡

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／亞松森報導 ／亞松森報導

蔡英文總統昨與宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）舉行雙邊會談，蔡英文表示，我國將成立國家級農業投資公司，積極協助宏都拉斯的農業發展。

繼巴拉圭、瓜地馬拉後，蔡英文與阿瓦拉朵就未來台宏在農業領域的合作。國安會副祕書長蔡明彥指出，會談中聚焦2項亮點，第一我將協助宏都拉斯發展酪梨產業，培育健康酪梨種苗，透過契作方式，幫宏國建立起酪梨在生產、行銷、採購後的整體網絡。第二則是咖啡，台灣去年開始採購小農咖啡，台糖公司正積極幫宏國小農咖啡建立品牌形象，未來持續採購宏國小農咖啡，讓台灣消費者可享受到更多宏國小農精品咖啡。

蔡英文昨晚出席僑宴，不少僑胞來自墨西哥、巴西等附近國家。蔡英文致詞時特別提及赴巴拉圭踢足球的林育葦。她說，台灣有一個持續在努力的足球夢，而巴拉圭是世界級的足球強國，有很多值得台灣學習的地方，將鼓勵兩國球員交流。「育葦已經開了路，我相信將來會有更多人一起走上來」。林育葦在僑宴上，特別送給蔡總統球隊紀念球衣。蔡英文強調，巴拉圭對足球有一種熱情，同樣地，林育葦也是帶著他的足球夢，自己一個人到巴拉圭來，她相信這個過程當中他有很多辛苦的地方，也只有他自己知道的辛苦。

蔡英文等人昨晚離開巴拉圭，預計今天清晨抵達貝里斯。

(中國時報)