遭爆料後 中和福朋急與萬豪切割

2018年08月17日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

新北市中和福朋喜來登飯店昨被爆料，指透過萬豪國際酒店集團訂房網（SPG）被標為「中國台灣」後，中和福朋喜來登昨宣布，與萬豪集團解約「一刀兩斷」。不過在SPG簡體版訂房系統，中和福朋喜來登飯店仍在名單上，且Booking.com也將其標上「中國台灣」；其他trivago、Hotels.com僅寫新北市中和區，省去台灣兩字。

中和福朋喜來登飯店老闆林鴻堯，是《自由時報》董事長林鴻邦的胞弟。但本月9日《自由時報》引述網友爆料說，林口亞昕福朋喜來登酒店將我國號改「中國台灣」，還直接掛上五星旗，酒店此舉惹怒一大票網友，湧入飯店臉書、Google評論給負評。

不料，中和福朋喜來登15日也被網友爆料，其企業被冠上「中國台灣」，遭網友批「台灣價值是拿來掛在嘴巴上的」、「只有綠色才可賣台」、「民進黨有台灣價值就不算賣台」。

昨日上午，中和福朋喜來登緊急切割，指「中國台灣」是萬豪酒店集團片面在其SPG國際訂房系統中做出更動，表示將解除合作契約，拒絕接受透過萬豪集團訂房系統新訂房預約。

中和福朋喜來登指出，自昨起已關閉SPG訂房系統，但因解除與萬豪酒店集團合約，需有30天期限，目前SPG網站仍會看到中和福朋飯店訊息，但即起不接受SPG訂房系統之新訂房預約。

記者昨晚搜尋各大國外訂房網站，SPG網站的中和福朋喜來登，的確還註明「中國台灣」；在7個訂房平台中，Booking.com也是只要換成簡體版，就發現中和福朋飯店標註「中國台灣」。

至於其他訂房網站平台，如trivago、Hotels.com及Expedia，在飯店地理位置上僅寫新北市中和區，省去台灣兩字。

(中國時報)