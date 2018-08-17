楊光海籲避罷工 溝通找共識

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

桃園市機師職業工會投票取得罷工權，要求華航、長榮資方拿出誠意對談，否則將於20日宣布罷工期程。曾任機師工會、華航企業工會理事長的楊光海，昨接受本報專訪時向工會喊話，也對華航老東家勸說，很多事情都是誤會造成，工會已經發出它該有聲音，勞資接下來應繼續溝通，走到罷工這一步，絕非大家想看到的結果。

2015年華航機師取得罷工權，創下國內航空界首例，楊光海是當年的靈魂人物，為華航機師談來諸多福利。時隔3年，機師再度醞釀罷工，楊光海以過來人的經驗，建議勞資不該對彼此做太大或太勉強的期許，必須清楚彼此能做到什麼讓步，並往長遠的未來看。

談判應先簡單後複雜

楊光海說，工會提出來的東西，資方的考量很多，不可能馬上給答案，但有些容易達成的訴求，應該先取得共識，另外例如貨機組員的礦泉水、外站休息的早餐被取消等，中間一定有很大的誤會，才弄得機組員不高興，這只要一道行政命令就可以解決。

楊建議，工會應該拋棄包裹式的談判，先簡單後複雜，從簡單的訴求上獲得共識，再來談困難的部分，工會若知道資方現在做不到，雙方可以討論將該條件列入公司未來的規劃，花3年、5年去達成，而不是逼資方一口氣吞下10幾條訴求，當公司的負擔減輕，就更願意協商。

釐清誤會別馬上開戰

他表示，工會取得罷工權，這是實力的表現，也讓資方聽見基層有這樣的聲音，這並不代表要馬上開戰，大家靜下心來去看這個事實，找出問題癥結點。罷工投票成立、下一步怎麼做，這都不重要，因為解決問題的方式只有一個，就是「溝通」。

楊光海強調，最好避免發動罷工，因為影響層面太廣，這一刀砍下去不只資方、旅客受害，連公司其餘部門同事也受害，勞資站在理智上面，心平氣和去談，會發現很多問題其來有自，罷工只是手段之一，還可以用很多方式展現，例如記者會、說明會、協調會，不是每次都要流血、流汗、流淚，大家都是來混口飯吃，何必兵戎相見？走到罷工這一步，絕非大家想看到的結果，尤其受害的是一般民眾。

楊認為，談判沒有全贏，可以全贏根本不用談，設身處地為對方著想，才能進行有效的溝通。

(中國時報)