務實鴿派 關注機組員福利

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

楊光海這個名字，國內民航界絕不陌生，他擁有27年駕駛資歷，在華航時擔任波音747正駕駛，而他更重要的身分，是離開時華航時的身分－華航企業工會理事長。

2017年3月，華航企業工會改選，原本被認為偏向資方的工會幹部，在2016年空服員罷工餘波盪漾下，幾乎全部被外部工會的人馬「殲滅」，反公司派拿下勝利後，首任理事長就是原機師職業工會理事長楊光海。

2015年楊光海率領機師工會，以近9成投票率、幾乎百分之百贊成的票數，迫使華航談城下之盟，將服務年限從15年下調至7年，待遇也大幅提升。隔年空服員罷工，空服員外站津貼調到每小時5美元，竟然比機師還高，楊光海硬著頭皮，在華航大失血後面見高層，說之以理，告訴華航要珍惜這群得來不易的夥伴，在雙方合意下，機師工會兵不血刃，也調高外站津貼。

楊光海以資深的飛行經驗與謙和態度，被視為工會中少見的「務實鴿派」，獲選為企業工會理事長，卻在聲望如日中天之際，上任後2周閃辭。

外傳楊光海夾在特定外部工會勢力以及企業工會不同派系間，裡外不是人，加上空服員工會到交通部抗議，以尖銳嚴詞抨擊公司，甚至向制服潑紅漆，讓他感覺部分帶頭的工會成員是在「鬥爭」而非「抗爭」，決定請辭。

楊光海在離職公開信中說，「這是一篇當選謝票文，竟也是辭職跟退休感想文」，他提到幾個重要觀念包括「互信是基礎，沒有了它，一切努力都是白費」、「仇恨不能成就，只能增加對立」，更提到「好多人都說華航沒有老闆，那就應該沒有勞資問題，剩下的只是各單位彼此意見的溝通，而所謂敵友就只是心理障礙罷了！」

去年的楊光海，因為執著工會應該把焦點關注在員工福利上，而非上街頭鬥倒資方，因此被迫離開，他在史上首次2家航空公司機師醞釀聯合罷工前跳出來，對勞資方都有批評與期待。他憂心地認為，職業工會與企業工會不能混為一談，提醒當局與勞資雙方，面對局勢調整心態，共謀出路。

(中國時報)