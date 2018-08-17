遠傳好殺 488元拚學生方案

2018年08月17日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

上網吃到飽再殺一波，遠傳電信昨日點燃暑假搶客大戰戰火，針對學生客群，首次祭出488元的單門號方案，不只享4G上網吃到飽，另再加碼網內外各40分鐘，及每月60分鐘的市話通話分鐘數，是歷年學生方案最殺的一次，為暑期電信市場丟下震撼彈。

眼看遠傳閃電出招，中華電信、台灣大哥大被迫跟進，三雄撩下去後，在499大戰中缺席的亞太電信、台灣之星也在下午相繼加入，意圖扳回一成，不只讓學生方案熱到最高點，更宛若前波499大戰的翻版，戰況火爆。

遠傳這波命名為「青春無價」的學生方案，以單門號為主力，無論攜碼、續約或是新申辦的用戶，只要秀出學生證，就可以立即申辦，享受遠傳4.5G飆網服務，這也是遠傳歷年學生方案中，吃到飽價格最低的一次。

除了不限速上網吃到飽，此波單門號方案再納入免費語音，除了加贈網內、外各40分鐘的語音通話，以及每個月60分鐘的市話通話分鐘數，對於擔憂通話費太高，惜字如金的學生客群極具吸引力，話可以慢慢講。

若有購機需求，遠傳也提供學生專案月租加價100元購機，除可以3,900元超值價把iPhone 6帶回家，更有多款零元手機任選，且在10月底前申辦，friDay影音、friDay音樂還享每月99元起的加購價，《復仇者聯盟3》、《一級玩家》等強片免出門線上看。

值得一提的是，為了滿足學生旅遊小確幸，遠傳首度將剛上市的遠遊卡拱上促銷主場，「中港澳亞洲十國通8日暢遊」加購價只要488元，到中、港、澳、日、韓等熱門旅遊地區漫遊上網，1天平均只要61元，相當超值。

通訊行業者說，開學在即，很多學生準備換新行頭、新配備迎接新學期，遠傳點燃學生方案戰火，不只滿足上網、通話需求，就連加值服務也一應俱全，加上遠傳向來給人年輕的品牌形象，殺傷力不容小覷。

(中國時報)