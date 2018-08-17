國發會挺台杉 藍爆５大疑點

2018年08月17日 04:10 中國時報 張理國 、 黃有容 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

立院國民黨團昨就台杉投顧提出5大質疑指出，包括5家泛公股銀行10年須付台杉公司逾13億管理費，盈餘分配也有失公平合理。黨團要求財部協調國發會、公股銀行，在1個月內修改合約或泛公股銀行退出投資案，否則不排除將泛公股董事長移送檢調查處背信罪嫌。

國發會主委陳美伶昨力挺台杉，指該投資公司有選案能力，能大膽投資，她籲不要用政治性角度看待，國發會坦蕩，不論程序或政策形成過程都沒問題。

國民黨團提出五大質疑，分別是台杉水牛二號的投資架構由台杉生技及兆豐等5家泛公股銀行投資，但是泛公股銀行在10年內須支付台杉投資13.275億元管理費，高得離譜，台杉等於是穩賺不賠；若再加上水牛一號基金，10年內要支付超過20億元管理費。

其次，水牛二號基金的投資地區，台灣僅40％～50％，國發會宣稱要發展國內產業，為何投資到國外？再來是盈餘分配、投資契約不公平，最令國民黨團詬病的是，泛公股銀行未充分評估就接受很離譜。

賴士葆點名兆豐金，並拿兆豐銀內部評估該項投資違約率高達7.20％，在風險程度列為第12等，略高於13，等同末段班的末段班。兆豐銀昨天澄清是立委誤用評等表，兆豐銀指出，立委所引用的「兆豐銀行授信利率/費率評等表」，是對於客戶以往來授信為前提而進行的初評表，並非用於投資案件的評估。

(中國時報)