弭平爭議 學者籲借鏡淡馬錫

2018年08月17日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團緊咬台杉案，質疑投資高風險、過程又不受監督，是金融版的「鐽震案」；不願具名的學者表示，台杉投資成員「綠油油」，拿公股的錢、又不說明投資標的，這種「迴避監督」的心態，當然引人聯想；若能學習淡馬錫主權基金公正透明機制，就不會「藍綠對決」了。

根據兆豐銀行昨發出聲明指出，台杉投資主要標的是具研發國際競爭力的生技醫藥、生技醫材及生技服務業者，因產業前景佳、管理團隊人脈豐富等，經董事會討論後核准投資；學者不諱言指出，兆豐講的都是「廢話」、有講等於沒講，到底是哪幾家生技公司、預估投報率多少?這些才切中要點；不願具名公股行庫指出，因為與台杉簽訂保密協議，切中要點的資料「統統不能說」。

學者表示，淡馬錫主權基金是新加坡政府百分百持有，業務是由公正人士組成的委員會所管理，投資什麼公司、多少金額、預估投報率等，不僅隨時公告，民眾都能上網查詢，公正、透明。

藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元表示，淡馬錫主權基金不僅聘請專業人才管理，為展現公開透明的決心，近來在最具公信力的華爾街日報刊登左、右兩大版廣告，詳細公布2018年投資標的、報酬率等，這對專業投資有研究的黃齊元來說「立刻將報紙蒐集、建檔成資料。」淡馬錫做法值得台灣借鏡。

(中國時報)