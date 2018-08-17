亞運》暌違16年 女足再破南韓大門

2018年08月17日 04:10 中國時報 李弘斌 ／台北巨港電話採訪 ／台北巨港電話採訪

中華女足前鋒余秀菁（右）在下半場攻破南韓大門，圖為她試圖從南韓仁善株腳下搶球。（法新社）

16日戰果、17日賽程

本屆亞運女足賽16日在印尼巨港登場，中華女足首戰勁敵南韓，雖在上下半場各失1球，但門神蔡明容上演10次撲救，還擋下英超球星池笑然的12碼罰球，余秀菁則在第74分鐘吊門破網，為我國女足16年來首度在亞運攻破南韓大門，最終僅以1比2小負。

「這麼久沒對南韓進球了？不過感覺就是爽！」余秀菁賽後如是說。

余秀菁神射 感覺很爽

中華女足上次在亞運對南韓進球為2002年釜山亞運，由隊長陳淑瓊貢獻，是役同樣以1比2惜敗。接下來3屆亞運，除2010年我國未派女足參賽，兩隊都有碰頭，2006杜哈亞運小組預賽中華隊以0比2落敗，上屆則於8強0比1飲恨，這次終於再次進球。

南韓擁有效力於英超切爾西女足隊的球星池笑然，與外型可愛、效力日本神戶雌獅隊的「小清新」李玟娥。雙方成年隊上次在國際賽交手為前年底東亞錦標賽第2輪，南韓甚至是以9比0大勝。

開賽第8分鐘，南韓第8分鐘張瑟琪左路下底橫傳，李玟娥搶點漏給後方，中華隊左後衛鄒欣倪出腳解圍，球被南韓前鋒全嘉悅出腳一擋改變方向，剛好打到回防的蘇芯芸折射入網，形成烏龍球。

中華隊下半場又被張瑟琪踢進1球，卻始終沒有放棄。第74分鐘，南韓門將在禁區外短傳後衛，被替補左翼包欣玄一個箭步將球截走，余秀菁盤球過人立刻吊門，球畫出漂亮弧線從禁區外打進南韓大門。可惜中華隊全場只有這次射正，終場1球飲恨。

門神擋12碼 軍心大振

「阿包剛好也把她逼到我這，我知道守門員位置沒站好，如果我搶到再多控一腳，前面防守者就會封住我射門角度，所以當時搶到球我就直接吊射！」余秀菁說：「另外明容把12碼抓下來，大家氣勢就不一樣！」

由於A組取前3名晉級8強，中華隊首戰雖然負韓，只要後面兩場對地主印尼、馬爾地夫穩穩拿下，8強出線無虞。只是A組第1可能無望，如此8強得遇上C組第2，對手可能是東南亞勁旅泰國或越南，過關才能達成繼1998年後，首度重返亞運4強的目標。

(中國時報)