中華隊升旗 女壘代表出席

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳筱琳 、 黃邱倫 ／台北雅加達連線報導 ／台北雅加達連線報導

雅加達巨港亞運18日開幕，中華代表團16日參加選手村入村升旗儀式。（中華奧會提供）

雅加達-巨港亞運18日開幕，16日中華代表團在雅加達亞運選手村出席升旗典禮，由中華奧會主席林鴻道、代表團總團長張朝國，帶領中華女壘隊參加，見證奧會五環梅花旗與哈薩克、阿曼兩國，同時飄揚於亞運選手村。

體育署副署長王水文表示，選手村升旗典禮由亞運籌委會預先安排順序，各代表隊規定最多20位選手出席，加上訓練、比賽行程等考量，因此最後由女壘隊代表出席；王水文並說，為了讓台灣民眾可以跨海關心中華健兒賽況，體育署官方youtube頻道「MOE Sports」也和愛爾達體育三臺合作，提供民眾另一個看轉播的選擇。

由於雅加達交通容易遇上塞車問題，加上選手村離比賽場館有段距離，這次體育署也租賃距離比賽場館較近的酒店式公寓「蘇丹公寓」，選手可以視賽程，在比賽前一天入住蘇丹公寓，避免舟車勞頓，蘇丹公寓也排專屬廚師、營養師各一位，協助管理選手飲食健康，要在後勤上做好支援，協助選手努力超越上屆10金、總獎牌51面的成績。

中華代表團奪金希望之一的網球女雙姊妹組合詹詠然、詹皓晴，16日上午9點從桃園機場出發，她表示：「感謝大家的支持和鼓勵，我們會努力加油，把最高榮譽帶回台灣的！」

詹詠然為了亞運，放棄衛冕WTA職業女網辛辛那提女網賽女雙冠軍的機會，世界排名積分將被扣掉900分，因此好不容易重新獲得的女雙世界第一，短短一周就要讓出，但她不以為意，強調為國爭光一直是她和妹妹的心願。

詹詠然17日過29歲生日，過去她曾在亞運拿過女團、女雙及混雙4面金牌，她說：「從小就不停出國比賽，早習慣在國外過生日，希望這次能為自己及國家帶回最好的禮物。」

(中國時報)