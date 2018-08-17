亞運》男籃豁然開朗 不只想拚8強

2018年08月17日 04:10 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

隨著中華男籃在雅加達印尼亞運首場預賽，就上演漂亮逆轉秀射日，中華男籃相隔12年重返亞運8強機會濃厚，也讓25日遭遇卡達之戰更顯重要，至於中華女籃與中華女排皆有摘牌希望，重點是必須先在預賽搶占有利晉級位置。

預賽跟卡達、日本、香港分在C組的中華男籃，首役就以71比65開出紅盤，只要20日擊敗香港，幾乎就可宣告自從2006年杜哈亞運之後，首次重返亞運男籃8強行列，在「新台灣人」戴維斯因傷缺陣後，中華男籃後勢看漲。

重點是25日最後1場遭遇卡達的預賽，儘管卡達擁有不少高大「外援」，只要中華男籃發揮「小球戰術」積極爭勝，就能搶下C組第1身分晉級，8強就可遭遇另1組排名第2隊伍，或有機會隊史首次搶進亞運男籃4強行列。

而在女籃方面，中華首場預賽72比42輕取哈薩克，中華女籃17日與兩韓聯軍之戰，將形成A組第1席次爭奪戰，中華女籃連3屆亞運晉級4強與爭牌希望濃厚。

同樣具備摘牌機會的中華女排，預賽跟韓國、中國大陸、哈薩克、印度、越南分在B組，搶下預賽前4、晉級8強難度不大，重點是盡量搶到較高排名，才有可能在8強面對實力較弱對手，對哈薩克、越南兩戰相當關鍵。

至於剛打完亞洲盃的中華男排，亞運跟韓國、尼泊爾分在預賽D組，闖進12強複賽沒有問題，但在強敵環伺的複賽，中華男排很可能碰上世界排名第12的日本，想要效法中華男籃相隔12年重返亞運8強的難度很高。

(中國時報)