亞運》王維中傷退 棒球爭金很拚

2018年08月17日 04:10 中國時報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

雅加達亞運棒球賽，2連霸的南韓今年來勢洶洶，不但因此暫停職棒賽事，更找來不少好手參賽，相較之下，中華隊徵召就遭遇重重困難，王維中等旅外球員均缺席，連原定為第4棒的主炮手蘇智傑也因傷退出，中華隊爭金難度越來越高。

中華隊以業餘為主，中職每隊支援2球員，中信兄弟由詹子賢、陳柏豪參賽，Lamigo桃猿推派林樺慶與林承飛，統一獅由王玉譜接受徵召。統一原還有蘇智傑參加，但因傷辭退。

旅日廖任磊、被視為王牌的王維中都無法出賽，隨後中華隊補進唐嘉駿、蔡偉凡與姜建銘3位業餘好手。一般認為，中華隊奪冠的最大勁敵為南韓、日本。

南韓隊成員皆為一時之選，除去年韓職新人王李政厚，還有前旅美內野手黃載鈞及目前暫居韓職打擊王的李政厚，另還有去年經典賽面對中華隊先發3局被擊出5支安打失3分的梁玹種。此外，陣中更有有大聯盟資歷的朴炳鎬與金賢洙，不僅如此，韓國隊更派員至台灣情蒐。

日本隊雖均來自社會人球隊，但不少球員都在冬盟打出過好成績。岡野祐一郎去年28局狂飆38K，勇奪三振王，掘誠防禦率僅1.13有強大壓制力，內野手田村強則在全壘打榜及打點榜均名列前茅，實力不容小覷。

中職選手部分，林樺慶、王玉譜、林政賢目前在二軍調整，陳柏豪雖名列一軍，但最近（15日賽前）一戰0.1局狂失7責失分。林承飛、申皓瑋也在二軍，但林承飛二軍連3戰敲安、逐漸回穩，詹子賢將蘇智傑扛第4棒重責。

除中職球員，培訓隊其餘成員已隨教練至美國、捷克、荷蘭、日本等地移地訓練，20日中職球員報到、23日前往印尼。

此外，2014年在韓國仁川亞運奪銀的女壘，也是這次印尼亞運中華隊奪牌重點項目之一，中華女壘於日前結束的亞錦賽雖僅拿到第9名成績，但團隊進攻火力相當驚人。且以賽代訓獲得不錯效果，尤其與亞運重點對手菲律賓、中國都有實際對戰經驗，總教練楊賢銘認為，若能有正常發揮，奪牌絕非問題。

(中國時報)