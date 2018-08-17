＃無敵vs.人民公敵 美媒槓川普

2018年08月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

由波士頓環球報發起的「無敵」社論運動獲得美國和英國近350家媒體響應。波士頓環球報以【新聞記者不是敵人】為題，認為美國的新聞自由面臨嚴峻挑戰。（法新社）

媒體社論反擊川普對媒體的抨擊

特別報導、紐約時報

美國總統川普多次與媒體擦槍走火，主流媒體忍無可忍，近350家紙媒響應《波士頓環球報》號召，以共同主題標籤「#無敵」（#EnemyOfNone）串聯刊登社論，反擊川普對媒體的「人民公敵」指責，凸顯捍衛言論自由的重要性。包括川普口中的假新聞《紐約時報》等大報，以及多家地方報紙共襄盛舉，英國《衛報》也跨海支持。

川普回嗆媒體是反對黨

這是美國史上，首度有媒體串連，對單一主題發表社論。社論內容由各報自行撰寫，闡述參與的原因。面對這場聯合抨擊行動，川普當然嚥不下這口鳥氣。他16日早晨不到9點就發推特開罵，以大量全大寫字體放送滿腔怒火，「假新聞媒體就是反對黨，對我們偉大的國家來說真是糟透了…但我們還是贏了！」

不久後川普又點名波士頓環球報，譏笑對方因虧損被賣給「衰敗的紐約時報」，又被紐時以1美金賤價脫手，「環球報和其他爭取新聞自由的媒體有勾結，抓到了！」不過2013年紐時把環球報及資產，賤賣給波士頓紅襪隊老闆的交易金額是7千萬美元。

環球報上周號召同業，聯手在16日發表社論，譴責並終結這場由總統發動「針對新聞自由的骯髒戰爭」，至15日響應的紙媒衝到近350家，包括芝加哥第二大《太陽報》、費城最大《費城詢問報》、北加州《聖荷西水星報》及諸多區域報紙和校園刊物共襄盛舉。

衛報相挺「工作非作戰」

環球報在社論強調，美國之所以偉大，就是仰仗享有新聞自由的媒體對掌權者道出真相，「以人民公敵給媒體貼標籤，非但不符合美國精神，也置我們共享2百餘年的公民契約於險境。」紐時則發表名為「新聞自由需要你參與」的社論，批評川普「堅稱你不喜歡的事實是『假新聞』，有害民主命脈。」傳媒集團麥克拉契（McClatchy）旗下30家報刊寫道，人民公敵說形同當年「納粹稱呼猶太人」翻版。

《衛報》在名為「我們在工作，不是作戰」社論指出，「川普非首位攻擊媒體的總統，也非第一個自認遭媒體不公正對待的總統，但他是第一位有計畫、持續汙名化甚至威脅媒體的總統。」

活動雖然僅紙媒參與，但電子媒體也出面力挺。廣播電視電子新聞協會要求旗下1200位成員協助宣傳、發表評論闡述傳媒在民治民享的制度下，為保護公眾知的權利所發揮的作用。

不過自由派色彩濃厚的《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》和《舊金山紀事報》，以及《華爾街日報》和《今日美國報》等知名媒體都未參與。華爾街日報助理編輯佛里曼說，這與該報編輯團隊揭櫫的獨立精神背道而馳，且川普和同業都擁有言論自由。

儘管眾紙媒此舉算師出有名，但專家對成效存疑，認為川普支持度不可能因此受挫，畢竟這些媒體極少數在他參選時為他背書，但川普仍入主白宮。

過半共和黨認媒體是敵人

美國昆尼皮亞克大學民調顯示，51％共和黨選民認為，媒體「是人民公敵而非民主的不可缺要素」，52％共和黨支持者指，對於川普批評媒體、恐導致針對記者的暴力行為，他們不在意。《今日美國報》前總編輯鮑爾森認為，「會讀社論的人你沒必要再去說服，他們非總統造勢會上，想大吼蓋過你聲調的那種人。」

(中國時報)