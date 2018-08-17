陸破美間諜網 傳30人遭處決

2018年08月17日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《外交政策》雜誌15日援引美國情報界多個消息來源報導，中央情報局提供潛伏中國大陸間諜及其上線使用的，以網絡為基礎的聯絡通訊系統，疑遭大陸國安部破解，導致至少30名美國間諜遭到大陸當局快速及準確剷除。

據《紐約時報》2017年最初報導，從2010年開始的兩年內，大陸當局在美方還沒有反應過來前，準確又快速地破解了美國在大陸的間諜網，幾十人被處決或者監禁。而美國情報界經過多年調查也無法確認具體原因。

不過，《外交政策》雜誌的最新報導表示，報導援引的美國情報官員目前把重要責任歸咎於在大陸的美國間諜和上線聯絡用的通訊系統被破解。

報導中指出，中情局將這個原用於中東地區諜報活動的聯絡系統轉用於大陸，當時認為系統安全可靠，不可破解。這個系統讓在大陸的間諜及其上線可以通過電腦和網絡聯繫，摒棄了一些更為傳統的祕密方式。

這個加密的用後消失系統過去用於發展新間諜，防止對方是雙重間諜。而且本應與中情局的主要通訊系統分開。但是，中情局不知道的是，一個技術錯誤使得這個系統連上了中情局所有可接觸機密人員使用的主要通訊系統。

報導表示，大陸國安部門成立了一個專門小組破解這個本應獨立的系統，但是目前仍然不清楚陸方最終如何辨認出這些美國間諜。但是結果卻令美國官員震驚，據報大約30名間諜被處決，而一些美國情報官員表示，這個數字還是低估的。

(中國時報)