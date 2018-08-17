重啟磋商 陸商務副部長月底赴美

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中國時報
／綜合報導

陸美下一波互徵關稅即將在23日開徵，大陸商務部16日發佈消息，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團赴美磋商，微信公眾號「牛彈琴」分析，陸美又要談判了，毫無疑問是積極信號，「這是在特殊節點、特殊背景下，舉行的一次特殊談判。」

王受文將率團赴美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的陸美經貿問題進行磋商。陸方重申，反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施。陸方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

牛彈琴文章稱，這至少釋放了3個意味深長的信號：一是美方發出邀請，二是雙方都很小心先派出副部級官員接觸，三是陸方的關鍵詞「誠信」應該是深藏寓意，極具針對性。

文章認為，談判是好事，但問題依然存在。所以在發佈相關磋商訊息時，陸方也明確了立場：反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施。且陸方前面還有一個詞：「重申」。也就是說，大陸的態度是一貫的，霸凌主義，逼大陸吞下苦果，大陸絕不可能接受。

文章強調，對話和溝通的基礎，只能是這三個關鍵詞：「對等、平等、誠信」。對等和平等，就不用多說了，對於屢次達成共識後卻又翻臉不認帳的美國官員，「誠信」更具針對性。

根據多維新聞網報導，美國財政部在新的一輪談判提出多項要求，其中包括：中國降低關稅，取消迫使美國公司轉讓技術的政策，放寬對外國企業的市場准入以削減去年美國對華3750億美元貿易逆差。

報導稱，會談的另一項議題是人民幣匯率。多年來，美國一直抱怨中國政府操縱人民幣匯率，而人民幣兌美元自4月以來已累計下跌近10％，減弱了美國關稅措施的效果。他們表示，美國政府希望中國政府將人民幣匯率推升至貿易爭端之前的水準。

(中國時報)

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