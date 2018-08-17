川粉仇視媒體 記者自危

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普與主流媒體交惡，不時推文大罵這些媒體為「人民公敵」、「不愛國」，媒體及其記者的報導則是「假新聞」。川普在造勢集會上也會提這個話題，激起支持群眾的情緒，一些現場記者不免對人身安全感到擔心，甚至避免待在指定記者區。

美國有線電視新聞網（CNN）記者艾科斯塔（Jim Acosta）就有過這樣的經歷：7月31日晚，在佛羅里達州坦帕市舉行的集會上，當艾科斯塔從人群中站起準備進行現場報導時，川普的支持群眾向他爆出強烈的噓聲，還有人豎起中指，高呼「CNN真爛！」（CNN sucks!），並轟擊艾科斯塔「是個騙子」。

艾科斯塔後來在推特po了這段影片，推文說：「我很擔心川普及保守派媒體的某些人挑起的敵意情緒，會導致有人受傷。我們不應該如此對待美國人自己的同胞。媒體不是敵人。」

艾科斯塔作為CNN首席白宮記者，多次與川普有過言詞交鋒。今年1月在白宮記者會上，艾科斯塔就因提問咄咄逼人，引發川普暴怒，伸手指著他的鼻子，要他「滾出去！」有報導稱，川普屢次向白宮官員說要禁止某些記者參加白宮記者會，艾科斯塔也被點名。

7月29日，美國《紐約時報》發行人A.G.沙茲伯格表示，他之前到白宮會見川普總統時，曾當面提醒對方「假新聞」指控會製造分裂，將記者稱為「人民公敵」，更可能威脅其人身安全，「對國家有害」。

英國《衛報》13日報導，將卸任的聯合國人權事務高級專員扎伊德說，川普反媒體言論越來越「接近於煽動暴力」，可能導致記者進行自我審查或遭到攻擊。

(中國時報)

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