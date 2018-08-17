揭穿工殤面紗 RCA賠5.1億定讞

永不妥協！史上最大工殤RCA求償案，最高法院16日判決262人死傷部分賠償5億多元定讞，但自救會對判決結果表示無法接受。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
圖為不少工殤被害人、員工家屬至最高法庭旁聽、聆判。 （郭吉銓攝）
RCA判賠3大理由

史上最大RCA工殤求償案，歷經20年抗爭、14年漫長訴訟，最高法院引用公司法「揭穿公司面紗原則」，認定RCA及湯姆笙等4家公司未保護勞工安全及健康，汙染後又掩藏相關事證，昨判決須賠償262名員工共5.1億元定讞，創下工殤賠償最高金額紀錄。但RCA在台無財產，如何執行獲得賠償恐是一大難題。

另246人求償部分，最高法院認為，二審因受害者未選定人，及未查閱病歷資料就駁回其聲請，死亡或傷害類別畫分不清，這些事實有待釐清，因此作成有利員工的撤銷，發回高院更審。

262人確定 246人更審

RCA(前台灣美國無線電公司)被控從1970年起生產過程中違法使用致癌物，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，歷經長期抗爭及司法訴訟。

惡意脫產 3母公司連坐

一審判決RCA等3公司違法使用有致癌風險的三氯乙烯等物質，造成員工罹患特定癌症，判應賠償445名受害員工與繼承人共5億6445萬元；高院則認定GE等公司惡意脫產、逃避債務，判決GE等公司須與RCA連帶賠償486人共7億1840萬元。

最高法院公開審理辯論後，引用揭穿公司面紗原則，認定RCA在1998年得知員工籌組自救會求償後，將在台資產匯到母公司所在的法國銀行，有惡意脫產以規避債務的情事，也因此其母公司GE及湯姆笙都須連帶負責賠償。

職災員工 舉證合理即可

最高法院認為，RCA確有不當使用化學物質，受害員工或其繼承人的智識、財力及蒐證能力，顯遠遜於RCA等4家公司，員工就受職業災害的因果關係舉證只要合理就足夠，且不能將員工評價為「權利上睡眠的人」採時效抗辯，判須賠償共5.1億元。

勞動部也表示，一審判決後，已主動發放符合資格的職災勞工勞保約673萬元，若勞工已過世則發慰問金共約578萬元；二審後因判賠人數增加，再發出約307萬、慰問金約203萬，全數總額共1725萬元。換言之，基本上勞動部已將行政措施處理完畢，這次發回更審勞工已領取勞保者也不會追回。

(中國時報)

永不妥協 續爭一個不能少

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。