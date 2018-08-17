揭穿工殤面紗 RCA賠5.1億定讞

2018年08月17日 04:10 中國時報 林偉信 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

圖為不少工殤被害人、員工家屬至最高法庭旁聽、聆判。 （郭吉銓攝）

RCA判賠3大理由

史上最大RCA工殤求償案，歷經20年抗爭、14年漫長訴訟，最高法院引用公司法「揭穿公司面紗原則」，認定RCA及湯姆笙等4家公司未保護勞工安全及健康，汙染後又掩藏相關事證，昨判決須賠償262名員工共5.1億元定讞，創下工殤賠償最高金額紀錄。但RCA在台無財產，如何執行獲得賠償恐是一大難題。

另246人求償部分，最高法院認為，二審因受害者未選定人，及未查閱病歷資料就駁回其聲請，死亡或傷害類別畫分不清，這些事實有待釐清，因此作成有利員工的撤銷，發回高院更審。

262人確定 246人更審

RCA(前台灣美國無線電公司)被控從1970年起生產過程中違法使用致癌物，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，歷經長期抗爭及司法訴訟。

惡意脫產 3母公司連坐

一審判決RCA等3公司違法使用有致癌風險的三氯乙烯等物質，造成員工罹患特定癌症，判應賠償445名受害員工與繼承人共5億6445萬元；高院則認定GE等公司惡意脫產、逃避債務，判決GE等公司須與RCA連帶賠償486人共7億1840萬元。

最高法院公開審理辯論後，引用揭穿公司面紗原則，認定RCA在1998年得知員工籌組自救會求償後，將在台資產匯到母公司所在的法國銀行，有惡意脫產以規避債務的情事，也因此其母公司GE及湯姆笙都須連帶負責賠償。

職災員工 舉證合理即可

最高法院認為，RCA確有不當使用化學物質，受害員工或其繼承人的智識、財力及蒐證能力，顯遠遜於RCA等4家公司，員工就受職業災害的因果關係舉證只要合理就足夠，且不能將員工評價為「權利上睡眠的人」採時效抗辯，判須賠償共5.1億元。

勞動部也表示，一審判決後，已主動發放符合資格的職災勞工勞保約673萬元，若勞工已過世則發慰問金共約578萬元；二審後因判賠人數增加，再發出約307萬、慰問金約203萬，全數總額共1725萬元。換言之，基本上勞動部已將行政措施處理完畢，這次發回更審勞工已領取勞保者也不會追回。

(中國時報)