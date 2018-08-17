永不妥協 續爭一個不能少

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中國時報
／台北報導

歷經5230天的等待，RCA員工關懷協會及工殤團體等到最高法院判賠5.1億的結果，仍有許多員工必須更審，她們呼籲RCA、GE、湯姆笙等公司應立即向全體RCA勞工正式道歉，並誓言「永不妥協、一個不能少」；審判長劉福來則說，能體會受害勞工的心情，也熬夜速審結案，司法不能一面討好，須依法審判。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲激動地說，辛苦奮戰20年，但大家都老了、還有下一個20年嗎？只要一天沒有全部員工都勝訴，協會就絕對不會停止。工作傷害受害者協會專員劉念雲也說，部分人被判要更審，「聽到判決當場難過的說不出話來，要我們怎麼回頭跟這些勞工說，我們還得再繼續抗爭下去」。

也有年邁的員工得知遭發回更審，臉上難掩失望地說，已等到頭髮都白了，害怕再也沒有奮鬥的勇氣跟體力；協會表示本件訴訟勞工有78人死亡、現尚生存罹患重大傷病者至少133人，非常憂心等不到結果就死了。

他們發表聯合聲明要蔡英文政府及桃園市長鄭文燦，理應站在當前執政角色，對汙染工殤案件公開道歉，並嚴厲究責。

面對受害勞工的心聲，擔任審判長的劉福來是最高法院民事庭最資深庭長，他直言本案是史無前例的大型職災，合議庭採對弱勢勞工最有利的法律解釋，以符合司法正義，但許多待調查部分，無法替二審調查，只能發回。

受命法官盧彥如則是前檢察總長盧仁發的女兒，陪席法官張競文是大法官林俊益老婆，他們每天熬夜加班調閱歐美日各國的判決參考，就是要打開RCA公司的「潘朵拉盒子」要求其母公司賠償，盧還因為壓力大太，瘦了一圈。

(中國時報)

揭穿工殤面紗 RCA賠5.1億定讞 勞動事件法拚過關

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