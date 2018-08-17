新聞透視－丟鞋學問大 拖鞋、高跟鞋下場不同

2018年08月17日 04:10 中國時報 王己由

2008年伊拉克記者柴迪，在美國總統小布希告別記者會上，向小布希丟鞋抗議後，「丟鞋」儼然成了表達抗議的一種趨勢，台灣接軌「世界潮流」，從地方首長到元首，都曾受到丟鞋伺候；丟鞋行為罰不罰？關鍵在於是否表達言論自由，還跟丟到人與否、丟什麼鞋有關。

在伊斯蘭文化中，向別人丟鞋，是一種帶有侮辱性質的行為。抗議事件的丟鞋，既然是羞辱動作，有沒有丟到對方就有差別。如在公開場合丟中，就有公然侮辱刑責；對方是公務員，出席公開活動又屬執行公務的話，可能觸犯公然侮辱及妨害公務罪。

依實務見解，陳抗屬憲法保障的言論自由，丟鞋屬意見表達，如此抗議的「附隨行為」，就在言論自由保障範疇內。

只是，丟什麼鞋卻有不同結果，單純是質地輕軟的拖鞋、一般鞋子，基本上沒有「殺傷力」，即使擊中也不致受傷，屬受言論自由保障的陳抗行為，這正是許多案例會判無罪或認定不違反社維法，不罰的原因。

但若是含有金屬包片的工作靴、帶有尖銳金屬片，或酒杯狀高跟鞋，這些可能造成傷亡的鞋子，就不能算是言論自由保障，得依個案，有可能涉犯公然侮辱、妨害公務、傷害罪等刑責。

惟丟鞋若同時違反社維法和刑法，基於「一事不兩罰」的法理，如酒駕般，得先移送檢方，柯文哲被獨派丟鞋違反社維法案，法官裁定不受理的原因即在此。丟鞋抗議怎麼丟？才能達到目的又可避免刑責，箇中大有學問。

(中國時報)