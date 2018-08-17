失婚無業 母攜幼女燒炭亡

2018年08月17日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

七夕情人節前夕，桃園中壢傳出母親帶著幼女燒炭自殺悲劇。33歲呂姓女子與丈夫離異後，獨自帶著2歲女兒居住，其鄧姓男友16日下午到住處找呂姓母女時，發現她們死在套房內，警方勘驗現場，發現除燒炭盆火及購買發票，未留下遺書，初步排除外力介入，全案由警方調查中。

鄧男向警方表示，呂姓女友是宜蘭人，與前夫離婚後，在桃園獨自租套房居住，並且要扶養2歲女兒，但因為小孩年紀小需要照顧，長期下來都沒有辦法找工作，雖然曾和他抱怨經濟壓力有點大，但沒有察覺到輕生的念頭，也沒有精神方面的相關病史。

昨早，鄧男打電話給女友遲遲沒有人接聽，感覺有異狀，決定到她家中查看，沒想到母女已經燒炭死亡，已有明顯屍斑。

鄰居則說，下午曾聞到疑似木炭的味道，以為是有人在烹煮東西，沒有仔細去查看，而呂女居住的公寓往來份子複雜，房客常常換人，很少看見死者，也不曾與人打交道。

當地里長說，該棟公寓幾乎都是出租套房，透過仲介也不知道裡面住了什麼人，遇到困難也不知道是誰，無法對外求助，這是社會底層很常見的問題，較難去解決。

桃園家庭暴力暨性侵害防治中心主任蔡逸如表示，父母照護子女遇到困難，一定要讓其他人知道，要懂得向他人求助，現階段社福機構單甚至是鄉鎮市公所等，都能提供協助及相關服務，不要把則責任往自己肩上扛，應尋求縣市政府托育資源等，千萬不要做傻事。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)