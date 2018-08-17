拉攏綠 柯市府設黃信介廣場

北市府計畫在花博公園圓山園區設置黃信介廣場。（台北市政府提供）

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中國時報
／台北報導

今年8月20日是民進黨前主席黃信介90歲冥誕，民進黨24日將舉辦紀念音樂會，但台北市政府卻搶在民進黨前，18日將宣布花博公園圓山園區設置黃信介廣場及紀念牆面，外界認為市長柯文哲爭取深綠支持者所釋出善意。北市府澄清表示，此構想是今年初由台灣研究基金會創辦人黃煌雄提出，市府只是扮演協助角色，無關選舉。

市府澄清受邀協助 無關選舉

人稱「信介仙」的黃信介，1928出生、1999年去世，曾任市議員、立委、民進黨主席，期間民進黨通過台獨黨綱。黃信介一生為台灣民主奮戰，被視為台灣轉型民主社會和民進黨內的重要人物。以黃信介在民進黨內的代表性，柯市府此舉被認為拉攏深綠選民的意味濃厚。

值得一提的是，日前為力挺柯文哲，也不惜被民進黨開除黨籍的民政局長藍世聰，正是黃信介弟媳藍美津的弟弟，他坦言，其實事前有跟柯市長提過不一定要這樣做，內部有人建議柯明年再做，避開選舉年敏感時機，但柯認為，今年時機最適合，因此要他與黃煌雄聯絡，一切交由其基金會負責。

外界質疑此舉是柯向綠營示好，藍世聰認為，柯民調領先，不做這件事比較安全，現在做反而危險，他也不認為這樣可以拉到綠的票源，呼籲外界不要過多聯想。

黃姪子肯定柯 勇於面對歷史

黃信介姪子、市議員黃向羣也緩頰，當初是促轉會、台灣研究基金會提案，柯市長是被動的，市府認為民主轉型精神應宣揚，因此從善如流，家屬對於柯勇於面對歷史的態度給予肯定。

北市府發言人劉奕霆表示，相關活動舉辦日期、內容都是主辦單位是台灣研究基金會決定，市府、市長單純受邀協辦及出席活動，沒有選舉考量。

(中國時報)

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