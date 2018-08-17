新北反擊 公文指蘇核定電廠

新北市環保局長劉和然16日出示2006年蘇貞昌擔任行政院長時，環保署送交行政院核定深澳電廠的資料。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
、吳岳修／新北報導
新北市長朱立倫16日嚴正駁斥賴揆，呼籲閣揆要有肩膀，不要牽拖他人。（吳岳修攝）

行政院長賴清德宣稱深澳電廠是朱立倫任政院副院長時拍板，新北市長朱立倫16日嚴正駁斥，強調深澳電廠是蘇貞昌院長核定，賴院長身為閣揆該有肩膀，決策應負起責任，不必牽拖別人；新北市府同步提出當年環保署公文，證明深澳電廠2006年由蘇院長核定，2010年的副院長朱立倫僅主持節能減碳會議，與重啟案無關。

朱立倫：閣揆要有肩膀

新北市長參選人侯友宜也跳出來呼籲中央停建深澳電廠，直指深澳電廠是傷害國民健康、違反時代潮流的政策，痛批賴院長出身萬里，卻公開支持深澳電廠，傷害自己故鄉，質疑「難道賴院長寧可傷害國民健康，也要把深澳電廠操作成『這不是政治議題』嗎？」

朱立倫說，蘇貞昌擔任行政院長期間，環保署2006年6月通過深澳電廠擴建計畫說明書，同年7月公告審查結果，行政院12月核定計畫。2010年時他只負責節能減碳委員會，2014年國民黨執政取消計畫，2016年10月民進黨又決定重啟，新北副市長葉惠青出席行政院院會提出反對意見，但中央置之不理，「這些都是事實」。

朱立倫說，新北反對燃媒電廠立場沒有改變，賴院長身為國家閣揆，應該有肩膀，決策不必牽拖別人，也不必牽涉前任或多少年前的政府，行政院決定的政策，請賴院長或蔡總統負起責任。

蘇貞昌：不噴選舉口水

新北市環保局長劉和然表示，2012年中央修法將細懸浮微粒（PM2.5）納入空氣標準管制規範，新北市府認為空汙須從「源頭減量」做起，才在2016年7月26日公告不核發生煤許可。

新北市新聞局長張其強也說，朱立倫擔任行政院副院長的2010年3月舉行「節能減碳」委員會，僅討論如何改善國內火力發電機組，與深澳電廠根本沒有關係。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則堅稱，深澳電廠是由朱立倫主持會議及裁示進行，大家不必扭曲過往，選舉不必噴口水。

(中國時報)

拉攏綠 柯市府設黃信介廣場 桃議員諷拗話王 鄭文燦駁斥

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。