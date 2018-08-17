新北反擊 公文指蘇核定電廠

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳俊雄 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

新北市長朱立倫16日嚴正駁斥賴揆，呼籲閣揆要有肩膀，不要牽拖他人。（吳岳修攝）

行政院長賴清德宣稱深澳電廠是朱立倫任政院副院長時拍板，新北市長朱立倫16日嚴正駁斥，強調深澳電廠是蘇貞昌院長核定，賴院長身為閣揆該有肩膀，決策應負起責任，不必牽拖別人；新北市府同步提出當年環保署公文，證明深澳電廠2006年由蘇院長核定，2010年的副院長朱立倫僅主持節能減碳會議，與重啟案無關。

朱立倫：閣揆要有肩膀

新北市長參選人侯友宜也跳出來呼籲中央停建深澳電廠，直指深澳電廠是傷害國民健康、違反時代潮流的政策，痛批賴院長出身萬里，卻公開支持深澳電廠，傷害自己故鄉，質疑「難道賴院長寧可傷害國民健康，也要把深澳電廠操作成『這不是政治議題』嗎？」

朱立倫說，蘇貞昌擔任行政院長期間，環保署2006年6月通過深澳電廠擴建計畫說明書，同年7月公告審查結果，行政院12月核定計畫。2010年時他只負責節能減碳委員會，2014年國民黨執政取消計畫，2016年10月民進黨又決定重啟，新北副市長葉惠青出席行政院院會提出反對意見，但中央置之不理，「這些都是事實」。

朱立倫說，新北反對燃媒電廠立場沒有改變，賴院長身為國家閣揆，應該有肩膀，決策不必牽拖別人，也不必牽涉前任或多少年前的政府，行政院決定的政策，請賴院長或蔡總統負起責任。

蘇貞昌：不噴選舉口水

新北市環保局長劉和然表示，2012年中央修法將細懸浮微粒（PM2.5）納入空氣標準管制規範，新北市府認為空汙須從「源頭減量」做起，才在2016年7月26日公告不核發生煤許可。

新北市新聞局長張其強也說，朱立倫擔任行政院副院長的2010年3月舉行「節能減碳」委員會，僅討論如何改善國內火力發電機組，與深澳電廠根本沒有關係。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則堅稱，深澳電廠是由朱立倫主持會議及裁示進行，大家不必扭曲過往，選舉不必噴口水。

(中國時報)