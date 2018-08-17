桃議員諷拗話王 鄭文燦駁斥

市議員詹江村（左）要求市府對於鐵路地下化與社會住宅要講清楚，不要說幹話。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

鐵路地下化要拆多少房子？市議員詹江村說，過去高架化時遭地鐵聯盟抗議，而社會住宅部分，桃園明年可完成143戶就不錯，還諷刺鄭為「拗話王」，讓鄭文燦很不滿，鄭說鐵路地下化綜合規畫由交通部鐵道局辦理中，機場捷運A23中壢車站配合鐵路地下化，推動先導工程將於9月21日動工。

社宅年底前全數發包

詹江村說，過去他曾說「如果桃園社宅完成5000戶我就幫你（指鄭文燦）站台」，他說鄭用出租補助方案濫竽充數，卸任前完成戶數是零，鄭文燦表示，桃園社會住宅依照中央《住宅法》規定，3成提供弱勢族群，7成提供青年。第一階段共10處基地，預計今年底前全數發包完畢。

議員疑動工是騙人的

而台鐵桃園段鐵路地下化、機場捷運、捷運綠線等議題，詹江村火力全開，質疑被拆遷戶不明、細部計畫都尚未完成，公聽會也沒有召開，動工都是騙人的，他說鄭文燦是全台記憶力最好的地方首長，但「拗話技術」也是全台第一，未來鄭文燦與行政院長賴清德很可能是競選總統對手，賴是幹話王，鄭則是「拗話王」，鄭則說，「如果議員說的是實話，那全國人都在說謊」，氣氛火爆。

捷運工程局長陳文德指出，中壢車站為3鐵共構，因應台鐵在上、捷運在下設計，將先進行捷運工程。

至於捷運綠線，截至目前共召開過20場公聽會，站體部分都市計畫變更作業，已提報內政部審查中，將陸續審定，再辦理用地取得作業。

(中國時報)

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