陳建仁助選團 南投趴趴走

2018年08月17日 04:10 中國時報 楊樹煌 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

副總統陳建仁關懷長照、有機農業及在地經濟發展，16日專程抵南投縣草屯、埔里鎮分別參訪長照樂齡館、蘆筍有機農業與18度C巧克力工房；希望長照2.0提供長輩更好的照顧，有機農業可保障食品的安全，並頌揚18度C將盈餘回饋社會，連結幸褔分享愛的精神。

參選人一路陪同

陳建仁副總統受立法委員林靜儀之邀，特地前來南投走訪！民進提名南投縣長參選人洪國浩與立委蔡培慧全程陪同，草屯由草屯鎮長參選人林永鴻、埔里鎮由埔里鎮長參選人廖志城陪同，助選意味濃厚。

陳副總統首站到草屯鎮公辦民營的長照A級據點參訪，並下場與長輩們同歡共舞展現親和力。陳副總統對草屯鎮將蚊子館變成長照據點，讓老人獲得最好照顧，年輕人可為自己事業打拚，是草屯鎮民的福氣，同時頌揚ＹＭＣＡ是上帝最好的志工。

陳建仁還前往邱順南經營的九九峰有機蘆筍農場。該農場蘆筍產量佔全國有機蘆筍市場70％，是全國最大有機蘆筍農場，讓南投縣成為有機農業典範縣。陳建仁和立委蔡培慧都感謝邱順南設立「田間實驗室」友善生產環境，提供授課、教學，將經驗傳承給青農。

肯定業者做公益

最後陳副總統轉往埔里鎮18度C巧克力工房！陳建仁獲知茆董事長改變南投觀光型態，將企業盈餘30％轉做社會公益，回饋社會的用心與愛心，並致力推廣閱讀，讓書香與巧克力香，飄揚在南投縣每個鄉鎮，這種連結幸褔分享愛的精神，是台灣企業的典範。

(中國時報)