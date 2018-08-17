老農大愛 用整季收入助貧生

2018年08月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

「大家都說種田賺嘸錢，沒出息，我種一輩子的田養一家人啊！」雲林縣虎尾鎮老農林寶順展大愛，將辛苦耕耘整季的收入10萬元，以父母之名捐給雲林家扶中心助學，感恩雙親教會他養家活口的技能，希望幫助像他一樣的農家子弟向學，未來無論做什麼都樸實不好高騖遠。

10萬元對一位老農而言，需有1甲地種1季水稻，又風調雨順才有的收穫，70歲的林寶順 生活勤儉簡樸，為了感念父母的教養之恩，慷慨解囊一口氣捐出一整季的耕耘所得，雲林家扶中心社工督導歐厚成形容，這10萬元比一般的百萬、甚至千萬元更情深意重。

比捐千萬元更情深意重

該筆善款被林寶順指定幫助雲林縣的農家子弟，希望孩子認真學習，未來無論從事什麼工作都像「田庄人」腳踏實地。

指定幫助雲縣農家子弟

林寶順指出，早期台灣社會萬物皆貧乏，農地是唯一的生命根源，雙親辛勤農稼一輩子未曾改變，即使現在很多人都認為種田賺嘸錢，但他卻從爸媽身上學到耕耘翻土、淹水、插秧、施肥、割稻、曬穀烘乾出售等一身務農本領，養活一家老小。

不盲目地追求產量豐收，林寶順採用無毒的自然農法耕作，回憶以前農田裡有蚯蚓、青蛙等，是小朋友親近大自然最佳的樂趣，採用自然農法前3年的收成雖然會減少，但是之後會慢慢恢復，對人、土地與大環境都很友善，而善待一切就會事事順心，一切便完美。

雲林家扶中心主任廖志文強調，林寶順是個殷實的莊稼漢，然而言談之間盡是生活哲學，種田人看天吃飯，沒時間生病，遇颱風大雨又得跟時間賽跑，無毒自然農作法就是給大地喘息再生，如同該中心幫助經濟貧困孩子，輔導邁向經濟自立之路。

(中國時報)