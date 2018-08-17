每攤必停 陳其邁回防菜市場

2018年08月17日 04:10 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

選戰倒數99天，民進黨高雄市長參選人陳其邁16日到高市果菜市場拜票，因對手韓國瑜號稱「最強菜販」頻攻市場，陳其邁熱情與攤商話家常，回防固樁意味濃厚，他更凸顯在地優勢，笑說「這裡離我住處很近，是我非常熟悉的地方！」

最佳陣容迎戰最強菜販

高雄果菜市場過去親綠，但去年市府推改建案引發不滿，攤商一度抗爭；韓國瑜當過北農總經理，來高雄不久即赴果菜市場拜年，當時攤商放鞭炮歡迎，韓國瑜也曾許諾，勝選之夜要睡在果菜市場和農民唱歌、喝酒，形同把市場當大本營。

陳其邁昨天選在投票日前100天回防果菜市場，三民區議員參選人康裕成、何權峰、鄭孟洳、林恭正等人全程陪同，高雄市青果公會理事長李界旺、高雄市蔬菜商業同業公會理事長楊秀蘭出面迎接，帶著陳其邁逐一與攤商握手。

「果菜市場我起碼來了3、4次，中元普渡還要再來！」陳其邁每攤必停，非得和攤商握到手不可，他說，要把握時間衝刺、與基層接觸，每天都抱隔天就要投票的心情，努力爭取每張選票。

投韓一票可獲3票回報

他說，拚經濟最重要，高雄果菜市場已有50年歷史，除了十全路打通之外，也要讓市場硬體能夠再升級，未來希望結合民間力量，將市場打造成方便、乾淨、大家又很喜歡來的地方，才能讓攤販好做生意。

前行政院長張善政16日南下高雄為國民黨提名高雄市長參選人韓國瑜輔選，擔任經濟總顧問的他為高雄經濟把脈時火力全開，左批陳菊右攻陳其邁，並向選民喊話「投韓國瑜1票，韓會回報3張票」。

(中國時報)