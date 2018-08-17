燃煤電廠成瘟神 藍綠躲都來不及

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／特稿 ／特稿

在1970年代台灣經濟起飛時，當時的政府把興建「核能電廠」列入十大建設之林，台灣才得以躋身亞洲四小龍之首；但在今日因為基礎建設不足導致經濟衰退、廠商出走，興建深澳燃煤電廠成為藍綠陣營沒人想要的政績，電廠重建案竟也淪為選舉烏賊戰。

台灣缺電已是不爭事實，不僅逼得許多高耗能的科技產業出走，也讓外國廠商投資也要幾經思量，也因如此，深澳電廠才在2007年除役後，又重啟新建超超臨界燃煤電廠計畫。

問題是，2007年前後正是政黨輪替的時間，如果這項政策受人歡迎，藍綠兩黨肯定都會「整碗捧去」，偏偏台中火力發電廠煙囪直冒煙，讓原本山明水秀的南投埔里成為全台PM2.5汙染最高的所在，霧濛濛的天空，直接拖累了尋求連任的林佳龍選情。同樣以「燃煤」為燃料的深澳電廠，在此時此刻的時空環境下，自然也淪為各候選人避之唯恐不及的瘟神。

不過，透過各個候選人的話術來看，其實相關主要選將對於台灣供電不足都有體認，在考量整體能源需求下，幾乎都不反對興建深澳電廠，而是反對興建深澳「燃煤」電廠。

深澳電廠的建與不建、該選擇何種燃料，應該要透過客觀的數字、檢測方法來說明利弊得失，做出對台灣經濟發展、人民健康最有利決策。但藍綠拿著對各自有利的片面公文噴口水、打烏龍戰，反而模糊真相。

在新北市長選舉上，綠軍背負了中央通過環評興建深澳電廠的十字架，成為藍軍砲火集中的目標區，但此時見獵心喜的藍軍，可曾想過倘若在2020年奪回執政權，又該如何面對深澳電廠的興建與否的問題？

不管政黨如何輪替，能源政策都需要延續執行，封存核四、送回燃料棒，已讓台灣蒙受巨大損失計，深澳電廠是否步上核四後塵？該如何解決台灣缺電限電問題？藍綠陣營都應該要好好的說清楚、講明白！

(中國時報)