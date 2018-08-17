苗縣議會審查案全過關

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣議會聯席會15日審查縣府2017年度總決算時，因部分官員遲到節外生枝而延至16日審查，被點名的官員紛紛提前到議會並向議員致意，各審查案終順利過關。不過，有關後龍健康醫療園區開發目標，又一度引起縣議員禹耀東與衛生局長張蕊仙針鋒相對，還好在其他議員緩頰下平息。

遭點名的主管，16日在臨時會開議前2、30分鐘報到，並向相繼進入議場的議員致意，不過少數議員仍不領情，場面有些尷尬，其他主管也逐一與議員打招呼。主持聯席會的議員羅雪珠，隨後配合審查會召集人流暢地完成審查並通過各案，官員才略鬆一口氣。

然而，在審查有關醫療作業相關審查案時，禹耀昌說，原來的遠雄健康園區20.6公頃用地，雖極力爭取獲國有財產署同意撥用，也維持醫療用途，但他質疑在無利可圖下，要爭取設立醫學中心只會徒勞無功，而且用地疑似掩埋過有問題廢棄物，恐衍生爭議。

張蕊仙答覆表示，目前已獲中央補助辦理醫療園區前置作業，該局對急重症中心和醫療園區規畫採雙軌並行，她強調站在縣府立場，應有目標與期望，凝聚各方共識朝目標努力。未料又引來禹耀昌一陣炮轟，認為不夠務實。

不過議員林寶珠和韓茂賢表示，用地獲得保留非常不易，地方對急重症中心和爭取設立醫學中心級醫院仍抱持高度期待，林還為局長加油打氣，要她別氣餒。而林寶珠與羅貴星則要求清楚交代掩埋廢棄物的處理始末，以消除外界疑慮。

(中國時報)

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