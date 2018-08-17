客家文化節 美食酬神做大戲

2018年08月17日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為期2個多月的2018桃園客家文化節將登場，包含4大主題、53場活動，大夥兒模擬在新屋范姜老屋吃客家美饌，另外還有、「客家平安大戲巡演」、「客家老屋印象音樂會」與「客庄稻草藝術創作大賽」，市長鄭文燦說，讓客家走入生活、結合歷史，成為城市行銷的亮點是市府的重點工作。

立委蔣絜安、也是前客家事務局長的她，特地「回娘家」參加活動，今年客家文化節相當精彩，每年9月10月中秋節與秋收之際，為重現早期「做大戲」酬神的傳統、推廣客家傳統建築之美，同時也發揚客家族群的美德，客家文化節結合平安大戲、老屋、美食與工藝等。

客家事務局長何明光說，4大主題包括「客家月光團圓音樂宴」、「客家平安大戲巡演」、「客家老屋印象音樂會」與「客庄稻草藝術創作大賽」，同時結合7個區公所與35個社團，在各地舉辦客家音樂會、美食文化講座、客家歌舞劇，還有客家美食及童玩DIY等。

而「客家月光團圓音樂宴」以「魚米茶香」為主題，結合新屋鵝肉、東方美人茶等桃園特產研發客家特色菜餚，活動訂於中秋節前夕、9月15日於新屋范姜老屋席開110桌，17日中午12時起開放線上訂桌，每桌只要2000元即可享用由五星飯店團隊烹煮的客家美饌。

今年安排榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團及松興戲劇團等於9月19日至10月26日在大溪永昌宮、中壢三教紫雲宮、楊梅錫福宮、桃園大樹林天后宮、八德霄裡玉元宮、平鎮建安宮辦理6場大戲，將重現當年「一庄演過一庄」傳統。

(中國時報)