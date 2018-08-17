客家文化節 美食酬神做大戲

每年9月、10月中秋節與秋收之際，是客家人慶豐收的時節，也是闔家團圓的日子，客家文化節結合平安大戲、老屋、美食與工藝等，歡迎民眾參與。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

為期2個多月的2018桃園客家文化節將登場，包含4大主題、53場活動，大夥兒模擬在新屋范姜老屋吃客家美饌，另外還有、「客家平安大戲巡演」、「客家老屋印象音樂會」與「客庄稻草藝術創作大賽」，市長鄭文燦說，讓客家走入生活、結合歷史，成為城市行銷的亮點是市府的重點工作。

立委蔣絜安、也是前客家事務局長的她，特地「回娘家」參加活動，今年客家文化節相當精彩，每年9月10月中秋節與秋收之際，為重現早期「做大戲」酬神的傳統、推廣客家傳統建築之美，同時也發揚客家族群的美德，客家文化節結合平安大戲、老屋、美食與工藝等。

客家事務局長何明光說，4大主題包括「客家月光團圓音樂宴」、「客家平安大戲巡演」、「客家老屋印象音樂會」與「客庄稻草藝術創作大賽」，同時結合7個區公所與35個社團，在各地舉辦客家音樂會、美食文化講座、客家歌舞劇，還有客家美食及童玩DIY等。

而「客家月光團圓音樂宴」以「魚米茶香」為主題，結合新屋鵝肉、東方美人茶等桃園特產研發客家特色菜餚，活動訂於中秋節前夕、9月15日於新屋范姜老屋席開110桌，17日中午12時起開放線上訂桌，每桌只要2000元即可享用由五星飯店團隊烹煮的客家美饌。

今年安排榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團及松興戲劇團等於9月19日至10月26日在大溪永昌宮、中壢三教紫雲宮、楊梅錫福宮、桃園大樹林天后宮、八德霄裡玉元宮、平鎮建安宮辦理6場大戲，將重現當年「一庄演過一庄」傳統。

(中國時報)

姚文智寧戰死不投降 湖心亭夜如宮殿 台中公園點燈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。