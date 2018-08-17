氣爆炸斷腿 3D列印重獲膝望

2018年08月17日 04:10 中國時報 林瑞益 、李尚禹／高雄報導 、李尚禹／高雄報導

外號「阿雖」的37歲越南籍員工在去年3月一場工廠氣爆意外中左小腿斷裂、膝蓋粉碎，腳踝完整保留，經由高醫醫療團隊15小時的努力下，成功將腳踝代替膝蓋，再搭配先進3D列印技術，製造義肢，讓阿雖重獲「膝」望。

高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒16日致贈3D列印義肢給阿雖，復健科陳嘉炘主任、外科部主任郭耀仁等出席。

高醫外科部主任郭耀仁表示，當阿雖被送到醫院時，高醫立即啟動由骨科主治醫師呂俊寬、整形外科醫師所組成的顯微創傷小組搶救，評估病患膝關節周圍的軟組織及骨頭被炸得粉碎，全身還有多處燒燙傷，所幸腳踝沒有受傷，於是由尖端移植小組採取「旋轉矯形術」，將病患殘肢上的腳踝關節旋轉180度，自然移植到大腿骨上，取代被炸裂的膝關節。

醫院再搭配3D列印技術製造義肢，為全國首例，除台灣外，此術式此前在全球發表只有兩例。

考慮到阿雖的收入，高醫全額吸收醫療費用包含價值30多萬元新台幣的3D列印義肢，他感激地說：「感謝高醫賜我一隻腳，幫助我重新站起來。」

陳嘉炘表示，3D列印製作義肢已經應用於個人化需求，透過此技術可以做出義肢套筒，不再用傳統石膏取模方式，可以更精準地對接義肢其他配件，讓民眾在穿戴義肢行走時的足部有更好的對稱性，同時還可以實現義肢藝術化與個人化需求。

(中國時報)