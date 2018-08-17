嘉市東門派出所 修復近完工

2018年08月17日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

歷史建築嘉義市東門派出所原為日據時期嘉義警察署東門町警察官吏派出所，有近百年歷史，去年10月起修復，市長涂醒哲16日視察工程進度，派出所及員警宿舍已近完工階段，所長宿舍基地由文化局進行調查研究，開放期程、未來用途尚待規畫。

涂醒哲表示，市府重視歷史建物保存，東門派出所中有2棟廳舍已階近修復完工，所長宿舍將依調查結果決定後續復舊、保存方式，期待重現歷史建築的風華，再創觀光新亮點。議員蔡永泉也到場關心進度及施工方法。

施工團隊指出，東門派出所是歷史建築，以「修舊如舊」原則修復，派出所內原有木構空間挑高，採用台灣紅檜及杉木，保留約7、8成原本木料，毀損不堪用的則另找木料修補、抽換，屋頂瓦片也手工拆卸保存，完工後再舊瓦回鋪，外觀雨淋板有約6成換新的柳杉、4成沿用舊柳杉，盡量保存編竹夾泥牆面，以貼近歷史建築的原貌。

位於公明路的東門派出所，曾為諸羅古八景「萬山倒影」所在地，有1座派出所辦公廳、1棟員警宿舍、1棟所長宿舍，1987年廢用閒置，1996年曾借給東區聯合里做為里辦公室，2000年歸還嘉義市警察局，2010年登錄歷史建築。

2017年10月動工修復，總經費1750萬元，原定今年10月25日全區完工，目前工程進度目前工程進度約42％，12月在所長宿舍基礎發現疑似清朝城牆石墩及明清遺物，暫時停工，由文化局辦理調查研究。

文化局指出，整體調查研究需約140天，7月團隊進行透地雷達探勘，發現員警宿舍及派出所兩側通道有訊號密集的反應，必須進一步調查。

(中國時報)