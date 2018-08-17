晶英老董豪語 10年世界前30大

2018年08月17日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「如果我們做不起來，亞洲新灣區也別玩了！」高雄頂級飯店晶英國際行館住一晚近萬元，曾被外界唱衰住房低落，但上月已達到損益平衡，住房率節節上升。董事長邵永添認為高雄前景看好，具有國際級城市條件，發下豪語要在10年內擠進世界前30大飯店。

身兼御盟建設董事長邵永添跨足旅宿業版圖，狠砸26億於亞洲新灣區成立「超五星級」飯店，僅有147房、每房18坪起跳，房價站上高雄最高，鎖定頂級客層，近來住房率近20％，客群以國旅及香港客居多。

邵永添認為，高雄未來20年會變得很厲害，超乎眾人想像，「晶英」扮演亞洲新灣區領頭羊，將為高雄找回榮耀，而現在鐵路地下化、衛武營藝術中心等重大建設陸續完工，可望吸引更多遊客造訪。

針對外界質疑「住一晚萬元，值得嗎？」邵永添認為，細節藏在魔鬼裡，他羅列9大指標，絕對是業界無人可匹敵，像是手工床墊是歐盟有機認證、全館使用軟水、隔音100分貝、空調變頻及出風口加臭氧殺菌等，「連帝寶警衛都沒這裡好」。

出身艱苦家庭的他坦言，蓋房子比開飯店賺更多，但想在有能力時，照顧這群孩子，飯店堅持使用正職員工，素質絕對是數一數二，起薪30K起跳，特別向北漂遊子招手，希望高雄囝仔留在自己土地，享有應有待遇。

御盟也多角化經營，引進日本米其林血統Ukai鐵板燒，月營收1400萬，但他透露扣除加盟費、食材、人事成本，幾乎無利潤可言。他還斥資1.2億台北信義區微風南山開第2家店，最快明年1月開幕。另與高市府合作的金馬賓館，將以美術館結合餐飲全新態樣，重現民國50年風光，暫定11月下旬營運。

(中國時報)