中油採購美天然氣 為期25年

2018年08月17日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

台灣中油公司與美國液化天然氣最大出口商Cheniere公司正式簽署「液化天然氣買賣契約」（Sale and Purchase Agreement，SPA），將自2021年起向Cheniere公司採購每年200萬噸液化天然氣，為期25年，將拓展台灣進口天然氣能源的全球布局。

台灣中油董事長戴謙表示，此項契約之議定與簽署係履行雙方於今年6月所簽署採購前約（Heads of Agreement, HOA）之約定，未來國際液化天然氣市場是卡達、澳洲與美國3強鼎立，為液化天然氣3大主要輸出國，台灣中油每年自卡達及澳洲進口相當比例之液化天然氣，此次與Cheniere公司簽署長期契約，將提高台灣自北美地區進口來源占比。

戴謙說，此舉強化台灣中油與美國能源公司在北美地區液化天然氣出口計畫的長期合作，更重要的是提升台灣在能源採購之全球布局，實現台灣天然氣進口來源多元化以穩定供應國內用氣。

戴謙表示，台灣中油很欣慰能與美國最大出口商締約，並深具信心，Cheniere公司是新加入液化天然氣供應商行列，供應能力後來居上，其位於美國路易斯安那州之Sabine Pass液化天然氣廠，為美國目前規模最大的LNG出口設施，6條生產線預估年產能2700萬噸，且正在興建德州的Corpus Christi液化天然氣廠，其3條生產線預估年產能1350萬噸。

雙方將於本月19日在Cheniere公司休士頓總部舉辦締約慶祝活動。（中油廣告）

(中國時報)