小小泡茶師檢定 學童很專業

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣梅山鄉公所16日舉辦小小泡茶師檢定，這是全台唯一官方認證的泡茶師認證，此次共有68名學童共34組學童（1茶人配1茶侶）參加檢定，年紀最小的茶人是今年才剛要升國小一年級的簡愷靜，因家中種茶，耳濡目染下，從小就對茶產生濃厚興趣。

小小泡茶師檢定規定15歲以下的學童都可以報名參加，簡愷靜的媽媽方瀞瀅說，因為家裡種茶的關係，本身滿重視孩子對茶的認識，平常也會教他們泡茶，愷靜也很努力學習。

太和國小的鄭文霓及李佳橞穿著鄒族傳統服飾，相當吸睛，鄭文霓的爸爸鄭義信表示，孩子從小在學校學習茶藝，不只是泡茶，美感、氣質方面也有所提升，穩定性也高，是一項很好活動。

目前全台只有梅山鄉公所有泡茶師、茶藝師的官方認證，梅山鄉茶葉種植面積占嘉義縣總面積一半，約1200公頃，1年茶業產值高達27億元，梅山鄉公所農業課長蔡和順表示，希望透過認證，培養小朋友對茶葉的認識，也讓很多家裡有種茶的孩子，未來在跟客戶應對能更加專業。

梅山茶藝推廣協會執行長田清標說，認證分為5個部分，茶席布置、茶湯表現、泡茶技術、儀態及現場表現，考驗學童的專業，梅山是產茶重鎮，各級學校都積極推廣茶藝，因此有完善的教學，搭配鄉公所推行的認證，對茶藝的推廣有相當的助益。

(中國時報)

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